В школе Екатеринбурга началось расследование после отравления учащихся
Роспотребнадзор начал расследование, после того как восемь учащихся школы № 122 в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Об этом 1 октября сообщил в пресс-службе областного ведомства.
Заболевшие прошли лабораторное обследование, и у одного из них был выявлен норовирус. Северный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора немедленно организовал эпидемиологическое расследование. Отмечается, что эксперты проверили соблюдение санитарных норм на пищеблоке школы и отобрали пробы сырья, пищи и воды для исследований.
В адрес школы и организатора питания были направлены предписания для проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию и обследование сотрудников пищеблока.
Ранее в этот день в лицее № 159 в Екатеринбурге 12 детей отравились, вероятно, порошковым энергетиком. Отмечалось, что учащимся оказывается медицинская помощь. По словам собеседника, старшеклассник случайно рассыпал предтренировочный комплекс и не убрал. Пришедшие на занятия по физкультуре пятиклассники надышались и почувствовали симптомы отравления: у них заболела голова, ухудшилось общее состояние.
