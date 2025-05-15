Переговоры России и Украины в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
Переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины отложили на вторую половину дня. Об этом 15 мая на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня», — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что российская делегация получила инструкции о нацеленности на долгосрочный мир на Украине. Также она отметила, что Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров, о чем свидетельствуют противоречащие заявления украинских властей.
Также в ходе брифинга Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров и готова к серьезной работе.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.