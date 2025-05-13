Bloomberg сообщил о снятии Китаем запрета на поставки Boeing США

Власти Китая отменили запрет на поставки самолетов американской компании Boeing после достижения договоренности о снижении взаимных пошлин. Об этом 13 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Китай снял запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing после прорыва в торговых переговорах с США», — говорится в материале агентства.

Уточняется, что ранее китайские чиновники уже начали сообщать отечественным перевозчикам о возможном возобновлении поставок самолетов американского производства. Авиакомпании смогут организовать закупки по собственному графику и на собственных условиях.

Как указало агентство, возобновление поставок в Китай станет «немедленным стимулом для Boeing».

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позже власти КНР приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

15 апреля Китай призвал свои авиакомпании не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing в рамках ответных мер на пошлины президента США Дональда Трампа в размере 145%.