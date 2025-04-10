Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Об этом 10 апреля сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.
«Тарифная ставка США на китайский импорт в настоящее время фактически составляет 145%, подтвердил представитель Белого дома», — говорится в материале.
В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».
Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в торговой войне пошлинами нет победителей. Он также отметил, что если США будет настаивать на развязывании войны пошлинами и торговой войны, то Китай будет идти до конца.
9 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.