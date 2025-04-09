Трамп поднял пошлины в отношении Китая до 125%
США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Об этом 9 апреля сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые Соединенными Штатами Америки с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу», — написал Трамп.
Он также добавил, что более 75 стран вызвали представителей США для переговоров по вопросам торговли, поэтому Трамп снижает на этот период взаимный тариф в размере 10%.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%.
Ранее в этот день власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%. Уточняется, что дополнительная тарифная ставка будет действовать на все импортируемые товары.