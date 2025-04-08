США повысили пошлины на китайские товары до 104%
Власти США повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104%. Об этом 8 апреля сообщил журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс со ссылкой на Белый дом.
«Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по времени восточного побережья США <...> они начнут взиматься с 9 апреля», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Отмечается, что тарифы введены, поскольку Китай не снял свои ответные меры.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — был до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.
Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону. В тот же день Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 50% с 9 апреля, в случае если КНР не откажется от ответных мер на американские тарифы.