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Китай запретил своим авиакомпаниям прием поставок самолетов Boeing

Bloomberg: Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать самолеты Boeing
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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing в рамках ответных мер на пошлины президента США Дональда Трампа в размере 145%. Об этом 15 апреля сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам осведомленных источников, Пекин также потребовал от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний.

Кроме того, правительство Китая также рассматривает меры для поддержки авиакомпаний, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими расходами.

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Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания Juneyao Airlines Co. отложила приобретение широкофюзеляжного самолета Boeing из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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