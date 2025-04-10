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Трамп объяснил приостановку действия пошлин для 75 стран беспокойством граждан

New York Times: Трамп отложил введение пошлин для 75 стран из-за паники граждан
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран из-за паники граждан. Об этом 8 апреля сообщила газета The New York Times.

«Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они слишком возбуждены. Они немного напуганы», — приводятся слова Трампа в публикации.

Кроме того, американский лидер охарактеризовал ситуацию на рынке как «довольно мрачную» после своего решения о введении пошлин.

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9 апреля Трамп заявил, что США повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Он также добавил, что более 75 стран вызвали представителей США для переговоров по вопросам торговли, поэтому Трамп снижает взаимный тариф.

На следующий день телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что причина, по которой Трамп на 90 дней приостановил введение «взаимных» пошлин против 75 стран, — обеспокоенность американского министра финансов Скотта Бессента.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%.

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