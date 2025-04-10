CNN назвал причину приостановки импортных пошлин США в отношении 75 стран

Причина, по которой президент США Дональд Трамп на 90 дней приостановил введение «взаимных» пошлин против 75 стран — обеспокоенность американского министра финансов Скотта Бессента. Об этом 9 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

В материале говорится, что тревога главы минфина связана с различными рыночными потрясениями, в частности с активной распродажей на рынке казначейских бумаг США.

Уточняется, что Бессент сообщил о своих опасениях непосредственно Трампу на встрече, состоявшейся перед объявлением соответствующего решения. Тогда он подчеркнул, что его беспокойство разделяют и другие должностные лица, занимающиеся вопросами экономики в Белом доме.

Ценные бумаги Казначейства США считаются самым безопасным инструментом на рынке. Инвесторы со всего мира вкладывают средства именно в них, потому что уверены, что экономика США сильна, а значит, их деньги не будут подвержены различным рискам.

Теперь, когда введенные американским лидером пошлины заставили другие страны усомниться в прочности союзов с Вашингтоном, стремительная распродажа «безопасных» бумаг вызвала опасения, что в данный момент неуверенность в стабильности американской системы начали испытывать не только политики, но и финансовые рынки, заключили в издании.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

Позднее, 9 апреля, американский лидер сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Он также добавил, что более 75 стран вызвали представителей США для переговоров по вопросам торговли, поэтому Трамп снижает на этот период взаимный тариф в размере 10%.

В тот же день власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.