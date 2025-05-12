Премьер-министр Индии сообщил о приостановке ударов по Пакистану

Индия приостановила удары по территории Пакистана и будет действовать в соответствии с шагами Исламабада. Об этом 12 мая сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

«Мы только приостановили операции против Пакистана, будущее будет зависеть от их поведения», — цитирует его издание The Hindustan Times.

При этом премьер-министр подчеркнул, что индийская армия, флот, Военно-воздушные силы (ВВС) остаются в состоянии боевой готовности.

По словам Моди, переговоры с Пакистаном возможны только по вопросу терроризма и возвращения контролируемой Пакистаном части Кашмира.

В свою очередь агентство Asian News International (ANI) со ссылкой на источник в Вооруженных силах (ВС) сообщило, что стороны рассмотрят отвод войск на границах.

10 мая Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве Вашингтона.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибли 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.