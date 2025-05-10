Пакистан и Индий договорились о прекращении огня. Об этом 10 мая сообщил пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар.

«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов договорились о прекращении огня.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с применением здравого смысла и большого разума», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио на странице в социальной сети Х сообщил, что вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом взаимодействовал с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана. Он добавил, что страны договорились прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

Индийский портал Hindustan Times уточняет, что режим прекращения огня вступил в силу с 17:00 (14:30 мск). Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Пакистан 10 мая начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. В рамках операции планируется нанести удар по нескольким индийским стратегическим целям. Позднее в Пакистане заявили, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена.

При этом в минобороны Индии заявили, что Пакистан в ночь на 10 мая запустил множество беспилотников по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир и подверг опасности гражданское население и религиозные объекты. Также отмечается, что Пакистан нанес удар по медицинским и образовательным учреждениям.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибли 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.