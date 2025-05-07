Мерц заявил о намерении предоставить Украине надежные гарантии безопасности

Германия намерена предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Об этом 7 мая сообщил новый немецкий канцлер Фридрих Мерц после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня, Берлин готов принять участие в его мониторинге под руководством и при участии США.

«Вместе с нашими партнерами мы также предоставим Украине надежные гарантии безопасности. И вместе с нашими партнерами мы сделаем так, чтобы Украина сегодня и в будущем смогла продолжать защищаться от любой дальнейшей агрессии», — заявил он.

Глава правительства Германии уточнил, что не может озвучить конкретные параметры гарантий безопасности без прочного соглашения о прекращении огня. Вовлеченность американской стороны в процесс он назвал важной.

Кроме того, Мерц анонсировал свой визит на Украину в ближайшие недели. Сроки пока не согласованы.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Мерца новым канцлером ФРГ 6 мая. В первом туре голосования Мерц не смог набрать достаточного количества голосов для избрания главой государства. Его назначили новым канцлером лишь со второго раза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя избрание Мерца на должность канцлера, сообщила, что перемены в немецком правительстве не сыграют никакой роли для России. По ее словам, Москва готова к любому варианту развития событий в отношениях с Берлином.