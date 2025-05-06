Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре
Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в ходе выборов в бундестаге 6 мая не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре.
«Депутат Европарламента Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в 316 голосов. В соответствии со ст. 63 (2) Основного закона он не был избран федеральным канцлером Федеративной Республики Германия», — озвучили по итогам голосования.
В результате заседание было прервано.
Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.
Газета Bild 5 мая сообщила, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сохранит свой пост в новом правительстве страны. Также уточнялось, что сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов. Пост главы минтруда займет председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Бербель Бас, а министерство юстиции возглавит экс-судья Штефани Хубиг.