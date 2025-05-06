Урок немецким: чем запомнился Шольц на посту канцлера ФРГ

Вступающий в должность 6 мая новый канцлер Германии Фридрих Мерц отличается жесткой риторикой по отношению к Москве и даже не исключает поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Это может разогнать эскалацию в отношениях РФ и ФРГ. Российская сторона будет прежде всего смотреть на действия нового главы кабмина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом Мерц вынужден в самом начале своего пути столкнуться с большими проблемами, в особенности с экономическими. 5 мая же стало последним днем Олафа Шольца на посту канцлера. Немецкие СМИ говорят, что его «светофорной коалиции» удалось выполнить полностью лишь 45% обещанных проектов. Он запомнился как нерешительный и слабый политик, который при этом не довел ФРГ до прямой конфронтации с Россией. Какое наследие Шольц оставляет Мерцу — в материале «Известий».

Итоги канцлерства Олафа Шольца

Олаф Шольц пришел к власти в 2021 году с амбициозной программой, основанной на коалиционном соглашении «светофора» — альянса социал-демократов (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП). Однако его правление сопровождалось внутренними противоречиями, экономическими трудностями и неспособностью выполнить ключевые обещания. Как отмечает Die Welt, из 453 проектов, заявленных в коалиционном договоре, полностью реализованы лишь 45%, еще 7% выполнены частично. Для сравнения: правительства Ангелы Меркель выполняли до 80% своих обязательств.

Этот трехпартийный альянс с самого начала оказался под большим напряжением, говорит «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вольфганг Виле.

— СвДП, частично принадлежавшая к среднему классу, подчинилась давлению левых партнеров, но упустила из виду проблемы собственного электората. Когда она попыталась укрепить свое положение, это привело к распаду коалиции, но доверие избирателей вернуть не удалось, — заявил он «Известиям».

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Главным провалом Шольца стал экономический спад. Инфляция, энергетический кризис после отказа от российских углеводородов, в том числе ввиду подрыва «Северных потоков», и стагнация промышленности привели к падению уровня жизни. По данным INSA, 67% немцев недовольны его работой, а 72% критикуют деятельность всей коалиции.

— Шольц не нашел рецептов для реформ, — сказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар. — Он не решил проблему миграции: число приезжих и преступлений среди них выросло. Его критикуют за нерешительность в отношениях с Россией, хотя в его защиту можно сказать, что он избежал прямой конфронтации.

Действительно, Шольц, поддерживая Украину и передавая вооружение, до последнего отказывался от поставок дальнобойных ракет Taurus, опасаясь вовлечения Германии в конфликт. Его риторика оставалась сдержанной, что контрастировало с жесткими заявлениями партнеров по ЕС.

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— При этом он пренебрег статусом Берлина в Европе и особыми отношениями с Россией, не предприняв ничего для миротворчества, — добавил Рар.

Внутриполитические вызовы усугублялись расколом в обществе. Большую популярность набрала партия АдГ. Согласно некоторым исследованиям, 70% немцев считают ее правоэкстремистской, а половина поддерживает ее запрет. Решение ведомства по охране конституции присвоить АдГ соответствующий статус Шольц назвал поводом для «тщательного обсуждения». Однако, как подчеркивает депутат бундестага Виле, ее запрет вызовет массовые протесты, ведь четверть избирателей лишится предпочитаемой партии.

— Под руководством устоявшихся партий в Германии многие власти стараются политически дискриминировать АдГ и тем самым исказить политическую конкуренцию в свою пользу. Однако запрет АдГ может быть введен только на основании решения Федерального конституционного суда. В настоящее время оно не предвидится, нет даже соответствующего заявления, и для него нет никаких оснований, поскольку АдГ — безоговорочно демократическая партия, — отметил немецкий парламентарий.

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На фоне этих проблем Шольц покидает пост, оставляя наследство, которое немецкие СМИ называют «тяжелым грузом». Его осторожность во внешней политике, возможно, спасла Германию от большей эскалации с Россией, но не увеличила рейтинги партии.

— Шольц был слабым канцлером. Его политика усыпления не решила ни внутренних, ни внешних кризисов, — резюмировал Рар.

Что ждать от нового главы кабмина Фридриха Мерца

Фридрих Мерц, лидер ХДС, вступает в должность канцлера в условиях, когда Германия балансирует на грани рецессии, а внешнеполитическая обстановка накалена до предела. Его первые заявления не оставляют сомнений: курс Берлина станет жестче, особенно в отношении Москвы. «Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Когда это будет согласовано, Германия должна участвовать», — заявил Мерц, намекая на возможные поставки Taurus. Это прямая противоположность позиции Шольца, который называл такие шаги «провокацией».

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Россия будет внимательно изучать как слова, так и действия будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

— Его заявления не сигнализируют о готовности нормализовать отношения. Мерц — сторонник шагов, ведущих к эскалации, — заявил Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос «Известий».

При этом Россия открыта для взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами, «готовы развивать эти отношения настолько глубоко и широко, насколько готовы сами эти страны», уточнил Песков.

Очевидно, что передача Taurus создаст ситуацию, при которой нормализация отношений между Москвой и Берлином станет маловероятной, учитывая необходимость участия немецких специалистов в их эксплуатации. В отношениях РФ и Германии, однако, и без этого есть много сложностей. Немецкая сторона до сих пор, например, не предоставила России какую-либо информацию о расследовании подрывов «Северных потоков». 5 мая Дональд Трамп заявил, что знает, кто совершил диверсию, и даже может рассказать об этом. Он также отверг одну из западных версий о причастности к этому России. При этом стоит отметить, что ранее писали о том, что к подрывам могут иметь отношение США, Норвегия и Украина.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» Фото: TASS/AP

Главной проблемой Мерца станет экономика. Согласно сообщениям в СМИ, он планирует потратить до €800 млрд на инфраструктурные проекты и оборону, хотя рассматривается вариант и меньших расходов на эти нужды — €500 млрд. При этом бундестаг уже одобрил реформу «долгового тормоза». Законопроект предполагает смягчение ограничения на государственные заимствования, что позволит Берлину нарастить расходы на оборону. Перед голосованием кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что наращивание военных расходов станет «первым великим шагом» к созданию европейского оборонного сообщества.

Внешняя политика Мерца рискует углубить раскол с Россией и осложнить отношения с США, где нынешний президент Дональд Трамп пытается возобновить диалог с Москвой, в том числе по украинскому урегулированию. Если Берлин начнет поставки Taurus, это не только усилит конфликт на Украине, но и создаст напряжение в трансатлантических отношениях.

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— Мерц хочет видеть Германию лидером европейской безопасности, но цена этого статуса может оказаться слишком высокой, — резюмировал Рар.

Вероятно, новому главе кабмина не удастся решить фундаментальные проблемы. Его правительство будет коалиционным, и внутри могут очень быстро возникнуть споры по ключевым вопросам. Проблема есть и в том, что немецкое общество расколото, и в случае, если у новых властей не получится быстро разрешить текущие кризисы, их рейтинги начнут падать. Не стоит забывать и о том, что Трамп и текущая администрация США открыто поддерживают АдГ — а это способно ударить по рейтингам правящей коалиции. Всё же неспособность Берлина наладить диалог с основным заокеанским партнером для многих жителей ФРГ — повод для размышления.

При этом у Трампа есть рычаги давления. В Германии сейчас размещены американские войска — в пригороде Штутгарта расположена штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), которая осуществляет ключевое командование американскими военными операциями в Европе. Ранее СМИ писали, что Трамп изучает возможность вывода из Германии 35 тыс. военнослужащих США и последующего размещения их в Венгрии.