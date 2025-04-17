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Фридрих двуликий: будущий канцлер Германии хочет поставить Киеву ракеты Taurus

Решение Мерца не поддерживают его младшие партнеры по коалиции
Фото: TASS/ABACA
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Лидер немецких консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС), вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus по согласованию с европейскими союзниками. Это решение не поддерживают его младшие партнеры по коалиции — социал-демократы. Между тем в Кремле предупредили, что это приведет лишь к эскалации конфликта на Украине. Подробности — в материале «Известий».

Передать ракеты

«Британцы делают это [поставляют Киеву крылатые ракеты], французы делают это, американцы делают это в любом случае», — заявил лидер консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD, отвечая на вопрос о своей готовности передать Украине ракеты большой дальности Taurus.

По его словам, поставку вооружений планируют согласовать с европейскими партнерами, и, если это произойдет, «Германия должна участвовать». Политик также добавил, что «Украина нуждается в стратегической наступательной способности, включая удары по сухопутному коридору между Россией и Крымом».

Как отмечает телеканал ZDF, во время предвыборной кампании Мерц, хотя и занимал более жесткую позицию по сравнению с нынешним канцлером Олафом Шольцем, был более сдержан в своих комментариях относительно Taurus. В частности, он заявлял, что Киев должен получить «необходимые для обороны системы, включая крылатые ракеты», однако, о каких именно системах шла речь, он не уточнял.

ракета
Фото: TASS/ABACA

9 апреля стало известно, что блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии заключили соглашение о создании коалиции. В нем поставки Киеву ракет Taurus не упоминаются.

Нынешний глава немецкого правительства Олаф Шольц, который закончит исполнять свои обязанности в первых числах мая, когда канцлером станет Фридрих Мерц, неоднократно отклонял просьбы украинских властей о передаче Киеву Taurus. Свое решение политик от СДПГ объяснял тем, что не будет разрешать Украине наносить удары вглубь России, а также опасается эскалации, которая «может привести к войне РФ с НАТО». Ракеты дальностью полета порядка 500 км могут долететь до Москвы с территории Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Шольца, за которую канцлера не раз критиковали в бундестаге, ответственной, и подчеркнул, что она отличается от позиции французов или британцев.

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И из-за чего будущий канцлер Германии выбирает путь эскалации

Социал-демократы против

Фридрих Мерц в последнее время на фоне выборов сместил фокус с украинского конфликта на внутреннюю политику Германии, и, казалось, вопрос о поставках Taurus отошел на второй план. Однако после заключения соглашения о создании коалиции лидер ХДС решил к нему вернуться.

Между тем, как сообщает Bloomberg, план Мерца по Украине уже обострил разногласия внутри немецкой коалиции. До 29 апреля члены СДПГ будут голосовать по коалиционному соглашению, однако, по сведениям агентства, «оно уже омрачено публичными препирательствами».

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС)

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Исполняющий обязанности министра обороны Германии, представляющий СДПГ Борис Писториус, который в будущем может сохранить свою должность, весьма скептически оценил заявление Мерца. На конференции СДПГ в Ганновере он обратил внимание на то, что существуют аргументы в пользу поставок такого оружия Украине, но имеется и «много аргументов, веских аргументов» против.

Писториус также опроверг сложившееся в Германии мнение о том, что он якобы всегда выступал за передачу Киеву ракет Taurus. Комментируя слова Мерца о том, что ракеты можно было бы передать после договоренности с союзниками в Евросоюзе, он подчеркнул: «Я не знаю ни одного европейского партнера с такой [ракетной] системой. Так что с согласованием тот еще вопрос».

Ракеты
Фото: TASS/ABACA

Однако, несмотря на то, что подобного рода решения принимаются с согласия союзников коалиции, последнее слово остается за канцлером. В Евросоюзе позицию Мерца поддержали Польша, Нидерланды и Франция. Против выступили Венгрия и Словакия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой шаг неминуемо приведет к дальнейшей эскалации украинского конфликта. «Аналогичные позиции мы видим и в других европейских столицах. К сожалению, действительно, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы и дальше провоцировать продолжение войны», — заявил официальный представитель Кремля.

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Что думают эксперты

Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов в беседе с «Известиями» отметил, что правительство Фридриха Мерца продолжит курс «светофорной» коалиции на поддержку Украины.

— Берлин будет стремиться синхронизировать свои действия с США и другими партнерами по НАТО и вряд ли станет брать на себя дополнительную ответственность и расходы, если это будет идти вразрез с принципом трансатлантической солидарности, — считает германист.

По его словам, социал-демократы в целом разделяют подход ХДС. ФРГ будет стремиться поддерживать высокий уровень расходов на оборону.

Военная помощь
Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

Профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отмечает, что вопрос, связанный с возможными поставками ракет Taurus будущим правительством Фридриха Мерца, довольно сложный и противоречивый.

— Он не только прямо влияет на международную обстановку, отношения с Россией, затягивание конфликта на Украине, но и существенно отразится на внутренней политике. Мы сейчас видим, как на самом деле вопрос поставки вооружений, финансовых отчислений Украине вызывает активные протесты в определенных регионах Германии, прежде всего на востоке страны, — пояснила эксперт.

По ее мнению, в данном контексте может возникнуть много межпартийных и внутрипартийных конфликтов.

— В той же Социал-демократической партии нет однозначной точки зрения, и складывается ситуация, при которой решение о поставках вооружений принимается не столько отдельными членами правительства, сколько под давлением со стороны партнеров по ЕС и НАТО, — уверена специалист.

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