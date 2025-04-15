Поставки Украине дальнобойных ракет Taurus не изменят соотношение сил на поле боя, заявил «Известиям» российский посол в Германии Сергей Нечаев. Вместе с тем, передача этого оружия Киеву приведет к «качественно новой ситуации», поскольку современные дальнобойные средства вооружения, такие как Taurus, ВСУ самостоятельно обслуживать не могут, подчеркнул дипломат. Ранее будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поставит Украине ракеты Taurus, если это решение одобрят европейские партнеры. В бундестаге полагают, что СДПГ — будущий союзник ХДС — может попытаться заблокировать решение об отправке Taurus. Пойдет ли Мерц на эскалацию конфликта на фоне мирного процесса РФ и США — в материале «Известий».

Германия может поставить Украине ракеты Taurus

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который должен возглавить новое правительство ФРГ, допускает отправку Киеву дальнобойных ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами.

«Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы, также и американцы. Это должно быть согласовано, и, когда это будет согласовано, Германия должна будет участвовать в этом», — сообщил он в интервью ARD.

Мерц, позиционирующий себя как сторонник «решительных действий», явно противопоставляет свою позицию осторожной линии уходящего канцлера Олафа Шольца. Последний неоднократно отвергал идею поставок Taurus, подчеркивая: «Не будет разрешения на использование дальнобойного оружия, поставляемого из Германии, для ударов вглубь российской территории — так это и останется». Шольц не скрывал опасений, что передача таких систем превратит Берлин в участника конфликта.

— Президент России Владимир Путин уже неоднократно высказывался на тот счет, что могут означать поставки зарубежного дальнобойного летального оружия Украине, — заявил «Известиям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. — Во-первых, это никак не изменит ситуацию на линии фронта. Во-вторых, это никоим образом не изменит соотношение сил на поле боя. И в-третьих, я бы сказал, это может привести к качественно новой ситуации, потому что современные дальнобойные средства вооружения, в том числе Taurus, не могут обслуживаться украинскими военными самостоятельно.

Значит, встает вопрос, кто будет наводить, кто будет стрелять, кто будет обслуживать, говорит дипломат. И, по его словам, совершенно в данном случае неважно, будет ли это проводиться по согласованию с союзниками по НАТО или без. «На мой взгляд, это весьма серьезный шаг, заслуживающий всяческого сожаления», — добавил Сергей Нечаев.

Он также выразил надежду, что ответственные германские политики услышали предостережения Владимира Путина и понимают последствия подобного рода шагов.

— Это совершенно идет вразрез с переговорами на высшем уровне, в том числе между Россией и США о прочном долгосрочном мире при устранении тех первопричин конфликта, о которых мы всё время говорим. Будем надеяться, что здравомыслящие, рассудительные германские политики этот сигнал услышат, — отметил посол.

Однако Мерц, вероятно, видит в этом шаге возможность укрепить позиции Германии как лидера европейской безопасности. В новом коалиционном договоре ХДС/ХСС и СДПГ Россия названа «главной угрозой», что задает идеологический фон для более агрессивной внешней политики. При этом, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «Мерц — сторонник ужесточения позиции и шагов, которые приведут к эскалации конфликта». Российская сторона недвусмысленно предупреждает: поставки Taurus создадут «качественно новую ситуацию», учитывая, что их эксплуатация потребует участия немецких специалистов.

Олаф Шольц блокировал передачу ракет Taurus, чтобы избежать прямого столкновения с Москвой. Он осознает риски вовлечения бундесвера в конфликт. Шольц понимает: управлять Taurus могут только немецкие специалисты, что означает нахождение представителей ФРГ на Украине или даже прямо на фронте, отметил немецкий политолог Александр Рар.

— Шольц посоветовался и понял, что этого делать нельзя, потому что участие бундесвера в наведении ракет на российскую территорию может интерпретироваться как участие в конфликте и способно столкнуть Москву и Берлин, — заявил он «Известиям». — У Мерца другое мнение. Он преуменьшает роль России, так как вся информация, которая у него есть — данные СМИ и то, что пишут украинцы и британцы.

Политолог отметил, что Мерц очень сильно опирается на медийные нарративы, где доминируют призывы к «победе Украины».

Чем Taurus отличается от Storm Shadow и Scalp

Решение Германии рассмотреть поставки Taurus — это не только военный, но и символический жест. Ракеты с дальностью свыше 500 км способны достигать Крыма, Донбасса и многих российских приграничных регионов. Как пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев, Taurus предназначена для уничтожения защищенных объектов, таких как командные пункты, аэродромы и взлетно-посадочные полосы. «Может применяться против любых бетонных конструкций, например, таких как Крымский мост», добавил он. Однако, по словам эксперта, российские ПВО способны перехватывать такие ракеты.

— Сейчас нет 100% гарантированной защиты от них, как и от британской Storm Shadow и французской Scalp. То есть, если они будут применяться в ходе операций по прорыву противовоздушной обороны, то какая-то часть этих ракет может ее преодолеть, — подчеркнул Дмитрий Корнев. — Но для их применения ВСУ придется переоборудовать свои самолеты. И на это потребуется какое-то время: готовых прямо сейчас к применению таких ракет самолетов на вооружении ВСУ может сейчас не оказаться.

История с поставками Украине немецких танков Leopard, однако, показывает, что западное оружие не всегда оправдывает ожидания. СМИ, ссылаясь на засекреченные данные, сообщают о неудачах этих танков на фронте: их уязвимость к дронам, сложности ремонта и малое количество у Киева делают Leopard скорее пропагандистским, чем стратегическим активом. Аналогичный риск есть и с Taurus: их применение потребует переоборудования, а малое число ракет может быстро исчерпаться.

Почему Берлин хочет эскалации конфликта

Берлин повышает ставки, когда Вашингтон и Москва пытаются урегулировать конфликт. Президент США Дональд Трамп, поддерживает контакты с Кремлем по самым разным вопросам — от украинского урегулирования до двусторонней нормализации. Песков назвал «чрезвычайно полезными» переговоры Путина с советником Трампа Стивом Уиткоффом. Однако европейские союзники, включая Германию, видят в этом угрозу своему влиянию. Александр Рар отмечает: «Мерц хочет возглавить коалицию стран Европы, которая бы всё сейчас кинула на украинский фронт. Не солдат, а оружие и деньги».

Эксперты сходятся: поставки Taurus станут точкой невозврата. Киев, получив такие ракеты, может попытаться атаковать инфраструктуру РФ, что спровоцирует ответные удары. Стоит отметить, что российская армия, несмотря на провокации Киева, наносит удары исключительно по военным объектам, но эскалация со стороны Запада меняет правила игры.

При этом Шольц, даже уходя, оставляет Мерцу неоднозначное наследство: европейские партнеры, такие как Франция, Великобритания, Польша, могут поддержать инициативу, но страны вроде Венгрии или Словакии постараются убедить Мерца не идти на путь эскалации. Эту ситуацию нельзя сравнивать с одобрением или блокировкой санкций, которая удается некоторым странам ЕС — вето у Будапешта или Братиславы в вопросе поставок вооружений конкретными государствами союза не существует, но есть механизм убеждения.

При этом в бундестаге подчеркивают: Социал-демократическая партия Олафа Шольца может помешать Мерцу передать Украине Taurus.

— СДПГ, партнер Мерца по правящей коалиции, не поддерживает передачу Taurus Украине. Социал-демократы могут заблокировать это решение, — заявил «Известиям» член комитета по обороне бундестага Герольд Оттен.

К тому же, агрессивные заявления лидера ХДС основаны на весьма скудных данных. Александр Рар полагает: «как только Мерц сядет в кресло канцлера и получит всю информацию, а также примет ответственность за свои будущие действия, он может изменить свою точку зрения».