СМИ заявили о сохранении Писториусом поста министра обороны в новом кабмине ФРГ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сохранит свой пост в новом правительстве страны. Об этом 5 мая сообщила газета BILD со ссылкой на источники.

«Кабинет [сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса] Клингбайля утвержден. Министерство обороны: Борис Писториус», — говорится в материале.

Согласно публикации, сам Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов. Главой министерства труда станет председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Бербель Бас, министерство юстиции возглавит экс-судья Штефани Хубиг.

Замглавы парламентской фракции Верена Хуберц займет пост министра строительства, а депутат Реем Алабали-Радован станет министром экономического развития. Кроме того, министром окружающей среды станет уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер.

Портал RND 30 апреля сообщил об одобрении СДПГ коалиционного договора с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), открыв путь к созданию нового правительства Германии. Уточнялось, что необходимый кворум, то есть минимальное участие 20% из 358 тыс. членов СДПГ, был соблюден. При этом отмечалось, что явка была ниже ожидаемой — 56%. В свою очередь, уровень одобрения соглашения составил 84,6%.