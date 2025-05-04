В Германии могут запретить самую популярную партию. Разбор

Контрразведка ФРГ признала оппозиционную «Альтернативу для Германии» экстремистской. Этот статус открывает путь к запрету АдГ и прекращению ее финансирования. За что преследуют партию, почему ее признали экстремистской именно сейчас и к чему это приведет — в разборе «Известий».

Что произошло

• Федеральное ведомство по охране Конституции Германии, выполняющее функции контрразведки, 3 мая присвоило партии АдГ статус правоэкстремистской. В 2023 году такой статус получили отделения партии в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии, теперь же партия АдГ признана экстремистской на всей территории ФРГ.

• Основанием для классификации АдГ как экстремистской партии послужил экспертный отчет, в котором сказано, что партия «стремится исключить определенные группы населения из равноправного участия в жизни общества» и противостоит «свободному демократическому порядку» Германии. АдГ выступает за выход из ЕС, ограничение миграции и восстановление экономических связей с Россией.

• Признание партии экстремистской — необходимый шаг для того, чтобы добиться ее запрета. О таком намерении АдГ уже заявили некоторые немецкие парламентарии. Запрос на запрет партии в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ могут подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Согласно ст. 21 Конституции ФРГ, партии, которые по целям или поведению сторонников ставят под угрозу демократический строй либо существование республики, должны быть лишены государственного финансирования.

Справка «Известий» Случаев запрета политических партий в Германии не было с середины прошлого века: в 1952 году такая участь постигла неонацистскую Социалистическую рейхспартию, а в 1956-м — Коммунистическую партию Германии, которая на тот момент уже входила в бундестаг. Последнюю попытку запрета власти предприняли в 2017 году в отношении ультраправой Национал-демократической партии Германии. Конституционный суд отклонил запрос: несмотря на то что идеология НДПГ противоречила Конституции ФРГ, партия не получила широкой поддержки и не являлась политически значимой.

Что это значит для АдГ

• Статус экстремистской партии развязывает руки контрразведке Германии: теперь ей будет проще оправдать прослушивание, секретную аудиозапись и видеосъемку членов АдГ, выполнять финансовый мониторинг и использовать информаторов. Участники партии и ранее могли становиться объектами слежки, но такое разрешение действовало лишь в трех федеральных землях, где АдГ квалифицировалась как экстремистская.

• Тот факт, что контрразведка признала партию правоэкстремистской, не помешает ей участвовать в выборах. В настоящее время АдГ является самой популярной политической силой Германии: ее рейтинг обогнал ведущие партии ФРГ и достиг 25%. Возможно, по этой причине партию официально объявили экстремистской именно сейчас: в АдГ уверены, что это политическое преследование и попытка криминализировать оппозицию.

• Вероятность запрета АдГ эксперты считают достаточно высокой. Предотвратить это партия сможет, если договорится с правящей коалицией: скорее всего, это потребует от АдГ отказа от ключевых постов и смягчения риторики. С другой стороны, именно благодаря своей позиции в отношении мусульманских мигрантов АдГ привлекает голоса молодого и экономически активного населения.

• Чтобы избежать запрета, АдГ нужен большой общественный резонанс и рост поддержки у населения. Партия уже направила контрразведке ФРГ юридическое предупреждение. Ведомство может отозвать свое решение о признании АдГ экстремистской до утра 5 мая, в противном случае партия обратится в суд.

Реакция в Германии

• Канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовал не торопиться с запретом АдГ. В правящей коалиции мнения на этот счет разошлись. Если лидер СДПГ и «Зеленые» настаивают на запрете АдГ, то в ХДС призвали относиться к ней как к обычной оппозиционной партии и не превращать ее в «жертву». Признания АдГ экстремистской может оказаться достаточно для того, чтобы не дать ей занять ключевые посты в парламентских комитетах, на которые партия может рассчитывать по итогам выборов.

• Реакция населения Германии на признание самой популярной партии экстремистской была неоднозначной. Одни видят в этом явное политическое преследование, другие считают обвинения обоснованными. При этом существует мнение, что запрет АдГ никак не повлияет на тот факт, что немецкие избиратели всё больше симпатизируют правым идеям, тем самым голосуя против экономических и политических решений правящей партии.

• Не все федеральные земли готовы признать АдГ экстремистской. Пять земель Германии никогда не выдвигали против партии обвинения в экстремизме. Земельные ведомства по защите Конституции в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии пока не видят оснований для изменения своей линии в отношении АдГ. В этих регионах партия считается предположительно экстремистской, и мониторинг контрразведки не распространяется на всех должностных лиц и членов АдГ.

Реакция США и Европы

• Госсекретарь США Марко Рубио назвал решение контрразведки «замаскированной тиранией» и предоставлением полномочий для слежки за оппозицией. Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс написал в соцсети Х, что своими действиями Запад заново выстраивает Берлинскую стену, намекая на то, что совсем не Россия является угрозой европейской демократии.

• Реакции на ситуацию от европейских лидеров не последовало. В то же время в зарубежной прессе отмечают, что возможный запрет популярной оппозиционной партии Германии продолжает серию политических скандалов в государствах ЕС, где успешных оппозиционеров также стараются оттеснить от власти: ранее политическим преследованиям подверглись Марин Ле Пен во Франции и Кэлин Джорджеску в Румынии. Если ведущая страна Европы пойдет по пути «отмены» партии, которая выражает настроения четверти населения, это станет еще одним свидетельством краха демократических ценностей ЕС и превращения стран Европы в авторитарные государства.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: