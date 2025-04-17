Дзот, да не тот: в игре Commandos: Origins переврали историю Второй мировой войны

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Общество
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Общество
Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Общество
Сотрудники МЧС обнаружили боеприпасы времен ВОВ под Калининградом
Общество
Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Мир
В СМИ рассказали об отказе Трампа от поставки оружия Украине на $50 млрд
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Авто
Автопроизводитель АГР запатентовал торговую марку Almaas в России
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Экономика
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин с 2,8 до 2,2%
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Общество
В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Дзот, да не тот: в игре Commandos: Origins переврали историю Второй мировой войны

Авторы релиза также получили грант от госфонда Германии в размере €1,5 млн
Фото: Kalypso Media
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Разработчики видеоигры Commandos: Origins из Дармштадта извратили историю Второй мировой войны. «Известия» в числе первых сыграли в мультиплатформенную новинку — тактическую стратегию Commandos: Origins, посвященную «неизвестным страницам» войны. Как выяснилось, за фасадом исторической игры скрывается продукт с массой искажений и трактовок, причем у всех есть нечто общее. «Известия» объясняют (и показывают), что именно.

О чем новая часть Commandos

Создатели видеоигры Commandos: Origins обещают геймерам проект в исторически достоверных локациях на тему Второй мировой, это буквально указано в описании: «historically authentic WWII environments». При этом редакция «Известий» обнаружила крайне вольное отношение к истории Второй мировой, особенно в том, что касается событий на Восточном фронте.

По жанру Commandos — тактика в реальном времени. Серия выходит с 1998 года и насчитывает пять игр в основной линейке, два ремастера и масштабное дополнение Commandos: Beyond the Call of Duty. Все игры серии посвящены различным эпизодам Второй мировой войны, среди них есть такие, как операция «Барбаросса» (Commandos: Behind Enemy Lines) и битва за Сталинград (Commandos 3: Destination Berlin).

Скриншот из игры Commandos Origins

Скриншот из игры Commandos Origins

Фото: Kalypso Media

Общие продажи серии превысили 3,3 млн копий, по данным на 2008 год, общая выручка составила более $41 млн. Между новой частью и предыдущей (Commandos: Strike Force) прошло 19 лет, фанаты терпеливо ждали все эти годы.

Страшное сотрудничество: самые пугающие и интересные кооперативные игры
R.E.P.O., Content Warning и другие проекты для прохождения с друзьями

В новой части с подзаголовком «Истоки» разработчики отошли от концепции реализма и полной исторической достоверности, вместо этого они начали создавать вымышленные эпизоды Второй мировой в локациях, приближенных к историческим. Как итог — сюжетная кампания Commandos: Origins посвящена борьбе с секретной организацией Третьего рейха Speerspitze, что переводится как «наконечник копья». Возглавляют ее вымышленные нацисты: офицеры Кейхер, Неринг, Гарвен, а также руководитель организации Брох и его правая рука по фамилии Фельтер.

Скриншот из игры Commandos Origins

Скриншот из игры Commandos Origins

Фото: Kalypso Media

Для создания эффекта аутентичности авторы из студии Claymore Game Studios смешали воедино исторические справки о технике и локациях войны с данными о вымышленных преступниках, стилизованные под настоящие анкеты. Сами игроделы в официальной аннотации указывают: «Выполните более 10 задач в реалиях Второй мировой войны, которые забросят вас и в Арктику, и в Африку, и во многие другие уголки мира».

Фанаты ругают Commandos

Пользователи на форумах остались недовольны вольным обращением с историей, в частности, один из покупателей игры на форуме Steam заявил, что помимо других проблем в Commandos: Origins присутствуют неадекватная репрезентация исторических фактов и несколько странные кинематографические ролики, стилизованные под документальную хронику.

У «Известий» была возможность самостоятельно сыграть в новинку. Она переведена на все основные языки, в том числе на русский, но российская локализация сделана небрежно и с большим количеством грамматических ошибок.

Скриншот из игры Commandos Origins

Скриншот из игры Commandos Origins

Фото: Kalypso Media

Четвертая миссия в игре называется «Операция Тесак» (Operation Cleaver). В реальности эта операция прошла в мае 1945 года вдоль проливов Скагеррак и Каттегат. В Commandos: Origins операция под названием «Тесак» проходит на границе СССР и Польши в 1940 году на территории грузового депо. В миссии нет ни одного солдата, который говорит на польском или русском языках, нет ни одного узнаваемого элемента советской эпохи — ни краснознаменных звезд, которые были на границе между двумя странами уже в 1939 году, ни коммунистических элементов типа серпа и молота.

Вижу цель: самые крутые бумер-шутеры
Во что поиграть в ожидании Doom: The Dark Ages

В предпоследней миссии «Операция Страж» (Operation Guardian) спецотряд в 1941 году подрывает уникальное сверхтяжелое железнодорожное артиллерийское орудие немецкой армии, известное как «Дора». В реальности оружие было применено значительно позже, при штурме Севастополя в 1942 году. 22 апреля 1945 года передовые части армии союзников в 36 км от баварского города Ауэрбах обнаружили остатки взорванных немцами орудий «Дора» и «Толстый Густав». В СССР были организованы инженерные комиссии для изучения оружия и техники поверженной нацистской Германии.

Скриншот из игры Commandos Origins

Скриншот из игры Commandos Origins

Фото: Kalypso Media

Еще одним вольным трактованием, а точнее анахронизмом, стала реальная спецоперация «Шетландский автобус». Ее проводили норвежские военные совместно с британскими спецслужбами начиная с 1941 года. В игре операция разворачивается намного раньше — в сентябре 1940-го, — и вместо нескольких экипажей спецотрядов операцию выполняет буквально три наемника. Авторы даже неправильно указали в документах количество жертв Сопротивления в Норвегии. Как известно, число норвежцев, казненных немцами за участие в Сопротивлении, оценивается в 366 человек. Еще 39 участников движения Сопротивления умерли во время следствия от пыток. 658 политических заключенных и подпольщиков погибли в концлагерях в Норвегии, а еще 1433 умерли в концлагерях за пределами страны. В документе, который можно найти во время миссии «Операция Восторг» (Operation Rapture), указана только одна цифра — 1433.

Что еще мы знаем о студии

Студия Claymore Game Studio основана в 2019 году в германском Дармштадте. Продолжение серии Commandos после почти 19 лет отсутствия, не считая ремастеров второй и третьей частей в 2022 году, стало ее дебютным проектом. Львиную долю денег на разработку игры предоставил фонд, связанный с министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. Он инвестировал €50 млн в разработку нескольких игр от местных студий, при этом Claymore получила €1,53 млн. Это позволило команде из 30 разработчиков заниматься игрой более четырех лет.

Скриншот из игры Commandos Origins

Скриншот из игры Commandos Origins

Фото: Kalypso Media

На физических носителях Commandos: Origins выходит через месяц — 22 мая. Это уже не первый случай за последние годы, когда европейская игра вольно обходится с темой ВОВ и событиями Восточного фронта — в качестве ярких примеров служат игры War Mongrels (2021) от польской студии Destructive Creations и Last Train Home (2023) от чешской Ashborne Games.

Счетчик геймера: в РФ создают антропометрический «портрет» киберспортсмена
Что нового о когнитивных и физических возможностях профессиональных игроков расскажет исследование

Серия Commandos долгие годы искажала исторические события, например, провал операции «Барбаросса» в первой же игре серии был обеспечен международной командой диверсантов из ирландца, француза и британца. Солдаты советского происхождения в команду коммандос не входили, в Commandos: Origins среди солдат присутствуют Джек О’Хара, Томас Хэнкок, Фрэнсис Вулридж, Сэмюэль Бруклин, Джеймс Блэквуд и Рене Дюшамп.

Скриншот из игры Commandos Origins

Скриншот из игры Commandos Origins

Фото: Kalypso Media

Редакция изучила версию игры для PlayStation 5 и обнаружила многочисленные технические проблемы: падения FPS, то есть количества кадров в секунду, долгую загрузку текстур, технические ошибки, когда после перезагрузки сохраненного файла убитые солдаты избирательно воскресают. Стоит отметить, что разработчики обещают поддерживать Commandos: Origins обновлениями и патчами, но на данный момент рейтинг игры составляет всего 56% в категории «Рекомендации критиков» на OpenCritic и 76% положительных пользовательских обзоров на платформе Steam. Чаще всего ее ругают за вопиющие баги, кривые анимации и вольное отношение к истории.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир