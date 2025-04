Дзот, да не тот: в игре Commandos: Origins переврали историю Второй мировой войны

Разработчики видеоигры Commandos: Origins из Дармштадта извратили историю Второй мировой войны. «Известия» в числе первых сыграли в мультиплатформенную новинку — тактическую стратегию Commandos: Origins, посвященную «неизвестным страницам» войны. Как выяснилось, за фасадом исторической игры скрывается продукт с массой искажений и трактовок, причем у всех есть нечто общее. «Известия» объясняют (и показывают), что именно.

О чем новая часть Commandos

Создатели видеоигры Commandos: Origins обещают геймерам проект в исторически достоверных локациях на тему Второй мировой, это буквально указано в описании: «historically authentic WWII environments». При этом редакция «Известий» обнаружила крайне вольное отношение к истории Второй мировой, особенно в том, что касается событий на Восточном фронте.

По жанру Commandos — тактика в реальном времени. Серия выходит с 1998 года и насчитывает пять игр в основной линейке, два ремастера и масштабное дополнение Commandos: Beyond the Call of Duty. Все игры серии посвящены различным эпизодам Второй мировой войны, среди них есть такие, как операция «Барбаросса» (Commandos: Behind Enemy Lines) и битва за Сталинград (Commandos 3: Destination Berlin).

Скриншот из игры Commandos Origins Фото: Kalypso Media

Общие продажи серии превысили 3,3 млн копий, по данным на 2008 год, общая выручка составила более $41 млн. Между новой частью и предыдущей (Commandos: Strike Force) прошло 19 лет, фанаты терпеливо ждали все эти годы.

В новой части с подзаголовком «Истоки» разработчики отошли от концепции реализма и полной исторической достоверности, вместо этого они начали создавать вымышленные эпизоды Второй мировой в локациях, приближенных к историческим. Как итог — сюжетная кампания Commandos: Origins посвящена борьбе с секретной организацией Третьего рейха Speerspitze, что переводится как «наконечник копья». Возглавляют ее вымышленные нацисты: офицеры Кейхер, Неринг, Гарвен, а также руководитель организации Брох и его правая рука по фамилии Фельтер.

Для создания эффекта аутентичности авторы из студии Claymore Game Studios смешали воедино исторические справки о технике и локациях войны с данными о вымышленных преступниках, стилизованные под настоящие анкеты. Сами игроделы в официальной аннотации указывают: «Выполните более 10 задач в реалиях Второй мировой войны, которые забросят вас и в Арктику, и в Африку, и во многие другие уголки мира».

Фанаты ругают Commandos

Пользователи на форумах остались недовольны вольным обращением с историей, в частности, один из покупателей игры на форуме Steam заявил, что помимо других проблем в Commandos: Origins присутствуют неадекватная репрезентация исторических фактов и несколько странные кинематографические ролики, стилизованные под документальную хронику.

У «Известий» была возможность самостоятельно сыграть в новинку. Она переведена на все основные языки, в том числе на русский, но российская локализация сделана небрежно и с большим количеством грамматических ошибок.

Четвертая миссия в игре называется «Операция Тесак» (Operation Cleaver). В реальности эта операция прошла в мае 1945 года вдоль проливов Скагеррак и Каттегат. В Commandos: Origins операция под названием «Тесак» проходит на границе СССР и Польши в 1940 году на территории грузового депо. В миссии нет ни одного солдата, который говорит на польском или русском языках, нет ни одного узнаваемого элемента советской эпохи — ни краснознаменных звезд, которые были на границе между двумя странами уже в 1939 году, ни коммунистических элементов типа серпа и молота.

В предпоследней миссии «Операция Страж» (Operation Guardian) спецотряд в 1941 году подрывает уникальное сверхтяжелое железнодорожное артиллерийское орудие немецкой армии, известное как «Дора». В реальности оружие было применено значительно позже, при штурме Севастополя в 1942 году . 22 апреля 1945 года передовые части армии союзников в 36 км от баварского города Ауэрбах обнаружили остатки взорванных немцами орудий «Дора» и «Толстый Густав». В СССР были организованы инженерные комиссии для изучения оружия и техники поверженной нацистской Германии.

Еще одним вольным трактованием, а точнее анахронизмом, стала реальная спецоперация «Шетландский автобус». Ее проводили норвежские военные совместно с британскими спецслужбами начиная с 1941 года. В игре операция разворачивается намного раньше — в сентябре 1940-го, — и вместо нескольких экипажей спецотрядов операцию выполняет буквально три наемника. Авторы даже неправильно указали в документах количество жертв Сопротивления в Норвегии. Как известно, число норвежцев, казненных немцами за участие в Сопротивлении, оценивается в 366 человек. Еще 39 участников движения Сопротивления умерли во время следствия от пыток. 658 политических заключенных и подпольщиков погибли в концлагерях в Норвегии, а еще 1433 умерли в концлагерях за пределами страны. В документе, который можно найти во время миссии «Операция Восторг» (Operation Rapture), указана только одна цифра — 1433.

Что еще мы знаем о студии

Студия Claymore Game Studio основана в 2019 году в германском Дармштадте. Продолжение серии Commandos после почти 19 лет отсутствия, не считая ремастеров второй и третьей частей в 2022 году, стало ее дебютным проектом. Львиную долю денег на разработку игры предоставил фонд, связанный с министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. Он инвестировал €50 млн в разработку нескольких игр от местных студий, при этом Claymore получила €1,53 млн. Это позволило команде из 30 разработчиков заниматься игрой более четырех лет.

На физических носителях Commandos: Origins выходит через месяц — 22 мая. Это уже не первый случай за последние годы, когда европейская игра вольно обходится с темой ВОВ и событиями Восточного фронта — в качестве ярких примеров служат игры War Mongrels (2021) от польской студии Destructive Creations и Last Train Home (2023) от чешской Ashborne Games.

Серия Commandos долгие годы искажала исторические события, например, провал операции «Барбаросса» в первой же игре серии был обеспечен международной командой диверсантов из ирландца, француза и британца. Солдаты советского происхождения в команду коммандос не входили, в Commandos: Origins среди солдат присутствуют Джек О’Хара, Томас Хэнкок, Фрэнсис Вулридж, Сэмюэль Бруклин, Джеймс Блэквуд и Рене Дюшамп.

