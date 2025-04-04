Счетчик геймера: в РФ создают антропометрический «портрет» киберспортсмена
Российские медики запустили масштабное исследование по изучению особенностей здоровья киберспортсменов. Первый этап был направлен на оценку состояния их высшей нервной деятельности. В дальнейшем врачи опишут и антропометрические показатели, такие как средний рост, вес, компонентный состав тела и показатели метаболизма игроков. Специалисты оценят качество жизни и риски для здоровья, связанные с длительным пребыванием за компьютером, а также разработают рекомендации по улучшению физической активности и профилактике травм. Зачем нужен такой «портрет» профессионального геймера — в материале «Известий».
Исследование киберспортсменов
Несмотря на растущий интерес к киберспорту, многие аспекты функционального состояния и физиологические особенности таких спортсменов остаются недостаточно изученными. Сотрудники кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета разработали и запустили исследование по изучению специфических особенностей киберспортсменов высокого уровня. Проект реализуется под руководством завкафедрой Евгения Ачкасова.
— Исследование направлено на оценку когнитивных качеств, антропометрических показателей, компонентного состава тела и метаболизма. В работе будет произведена оценка качества жизни и рисков для здоровья, связанных с длительным пребыванием за компьютером, а также разработаны рекомендации по улучшению физической активности и профилактике травм и профессиональных заболеваний у киберспортсменов, — рассказал «Известиям» руководитель научной группы, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Репетюк.
Первый этап исследования завершился в конце февраля, он включал оценку функционального состояния высшей нервной деятельности: скорости сенсомоторной реакции и принятия решений, внимания, а также когнитивных возможностей. В нем приняли участие более 60 человек (как киберспортсменов, так и студентов без такого опыта).
Как рассказал «Известиям» Алексей Репетюк, удалось увидеть, что у первых лучше развита такая когнитивная способность, как скорость реакции, но при этом большое значение для них имеет качество сна. А вот тезис о том, что у них чаще, чем у людей, которые меньше времени проводят за компьютером, выявляются патологии зрения, не подтвердился в исследовании. Однако у них достоверно чаще регистрируют туннельный синдром — воспаление сухожилий в области запястья.
На следующих этапах работы запланированы проведение антропометрических измерений, оценка компонентного состава тела и качества жизни киберспортсмена. По результатам работы будут разработаны персонализированные рекомендации, направленные на улучшение результатов тренировочной и соревновательной деятельности, функционального состояния, а также профилактику травм и заболеваний.
— Это исследование станет первым шагом к созданию более безопасной и здоровой среды для профессиональных игроков. Надеемся, это позволит добиваться нашим спортсменам еще более высоких результатов на мировой арене, — подчеркнул Алексей Репетюк.
Киберспортивная медицина
При исследованиях в спорте, в зависимости от его вида, большое внимание всегда уделялось антропометрическим показателям — составу тела, длине, высоте, массе тела, развитости мышечного корсета и другим особенностям физического строения. Такой анализ имеет большое значение не только в игровых видах — от него зачастую зависит роль спортсмена, сказала директор научного департамента общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Оксана Гураль.
— Антропометрические исследования направлены на изучение физических характеристик и их влияния на игровую производительность, здоровье и эргономику. Хотя киберспорт традиционно считается умственным видом деятельности, антропометрия играет важную роль в оптимизации тренировочного процесса, предотвращении травм и создании комфортных условий для тренировочного и соревновательного процессов, — подчеркнула специалист.
Исследование поможет понять, какие врожденные особенности помогают киберспортсмену, а какие будут препятствовать достижению высоких мест в рейтингах, отметил директор Ассоциации игровой индустрии (АИИ) Владимир Прокуронов.
— Например, возможна ситуация, что дальтонизм будет признан дисквалифицирующим признаком для киберспортсмена из-за невозможности воспринимать информацию на экране адекватно, — предположил он.
Киберспорт становится всё популярнее и, естественно, привлекает внимание исследователей. Это совсем другой вид, затрагивающий больше умственную активность, чем физическую. Отсюда и специфические недуги, с которыми могут сталкиваться участники соревнований, — боли в запястье, ослабление зрения, остеоартрит, рассказал «Известиям» директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Алексей Комягин.
— Если киберспорт занимает большую часть жизни, то малоподвижный образ жизни тоже может наносить урон здоровью. Не менее интересна работа психики, подверженность тревожным расстройствам, например, или возможность удерживать повышенную концентрацию внимания. Серьезных крупных научных исследований в этой области довольно мало, но ситуация, как мы видим, меняется, — рассказал специалист.
Практическая польза исследования и репрезентативность выборки на данном этапе вызывают вопросы, отметил начальник отдела развития хайтека и цифровых видов спорта Московского центра воспитательных практик Максим Залилов. Дело в том, что в нем не задействованы профессиональные команды высокого класса, добавил он.
Профессиональными киберспортсменами можно считать только тех, кто заключил контракты с соответствующими клубами. Игроки высокого уровня — это те, кто участвуют в международных турнирах Tier1 (команды высшей лиги), отметила завкафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская. В целом любые попытки научного осмысления цифровых видов спорта можно только приветствовать, резюмировала она.