Счетчик геймера: в РФ создают антропометрический «портрет» киберспортсмена

Российские медики запустили масштабное исследование по изучению особенностей здоровья киберспортсменов . Первый этап был направлен на оценку состояния их высшей нервной деятельности . В дальнейшем врачи опишут и антропометрические показатели, такие как средний рост, вес, компонентный состав тела и показатели метаболизма игроков . Специалисты оценят качество жизни и риски для здоровья, связанные с длительным пребыванием за компьютером , а также разработают рекомендации по улучшению физической активности и профилактике травм. Зачем нужен такой «портрет» профессионального геймера — в материале «Известий» .

Исследование киберспортсменов

Несмотря на растущий интерес к киберспорту, многие аспекты функционального состояния и физиологические особенности таких спортсменов остаются недостаточно изученными. Сотрудники кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета разработали и запустили исследование по изучению специфических особенностей киберспортсменов высокого уровня . Проект реализуется под руководством завкафедрой Евгения Ачкасова.

— Исследование направлено на оценку когнитивных качеств, антропометрических показателей, компонентного состава тела и метаболизма . В работе будет произведена оценка качества жизни и рисков для здоровья, связанных с длительным пребыванием за компьютером, а также разработаны рекомендации по улучшению физической активности и профилактике травм и профессиональных заболеваний у киберспортсменов , — рассказал «Известиям» руководитель научной группы, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Репетюк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый этап исследования завершился в конце февраля, он включал оценку функционального состояния высшей нервной деятельности: скорости сенсомоторной реакции и принятия решений, внимания, а также когнитивных возможностей . В нем приняли участие более 60 человек (как киберспортсменов, так и студентов без такого опыта).

Как рассказал «Известиям» Алексей Репетюк, удалось увидеть, что у первых лучше развита такая когнитивная способность, как скорость реакции, но при этом большое значение для них имеет качество сна . А вот тезис о том, что у них чаще, чем у людей, которые меньше времени проводят за компьютером, выявляются патологии зрения, не подтвердился в исследовании. Однако у них достоверно чаще регистрируют туннельный синдром — воспаление сухожилий в области запястья .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На следующих этапах работы запланированы проведение антропометрических измерений, оценка компонентного состава тела и качества жизни киберспортсмена . По результатам работы будут разработаны персонализированные рекомендации, направленные на улучшение результатов тренировочной и соревновательной деятельности , функционального состояния, а также профилактику травм и заболеваний.

— Это исследование станет первым шагом к созданию более безопасной и здоровой среды для профессиональных игроков. Надеемся, это позволит добиваться нашим спортсменам еще более высоких результатов на мировой арене , — подчеркнул Алексей Репетюк.

Киберспортивная медицина

При исследованиях в спорте, в зависимости от его вида, большое внимание всегда уделялось антропометрическим показателям — составу тела, длине, высоте, массе тела, развитости мышечного корсета и другим особенностям физического строения . Такой анализ имеет большое значение не только в игровых видах — от него зачастую зависит роль спортсмена, сказала директор научного департамента общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Оксана Гураль.

— Антропометрические исследования направлены на изучение физических характеристик и их влияния на игровую производительность, здоровье и эргономику. Хотя киберспорт традиционно считается умственным видом деятельности, антропометрия играет важную роль в оптимизации тренировочного процесса, предотвращении травм и создании комфортных условий для тренировочного и соревновательного процессов , — подчеркнула специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Исследование поможет понять, какие врожденные особенности помогают киберспортсмену, а какие будут препятствовать достижению высоких мест в рейтингах , отметил директор Ассоциации игровой индустрии (АИИ) Владимир Прокуронов.

— Например, возможна ситуация, что дальтонизм будет признан дисквалифицирующим признаком для киберспортсмена из-за невозможности воспринимать информацию на экране адекватно , — предположил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Киберспорт становится всё популярнее и, естественно, привлекает внимание исследователей. Это совсем другой вид, затрагивающий больше умственную активность, чем физическую. Отсюда и специфические недуги, с которыми могут сталкиваться участники соревнований, — боли в запястье, ослабление зрения, остеоартрит , рассказал «Известиям» директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Алексей Комягин.

— Если киберспорт занимает большую часть жизни, то малоподвижный образ жизни тоже может наносить урон здоровью. Не менее интересна работа психики, подверженность тревожным расстройствам, например, или возможность удерживать повышенную концентрацию внимания . Серьезных крупных научных исследований в этой области довольно мало, но ситуация, как мы видим, меняется, — рассказал специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Практическая польза исследования и репрезентативность выборки на данном этапе вызывают вопросы , отметил начальник отдела развития хайтека и цифровых видов спорта Московского центра воспитательных практик Максим Залилов. Дело в том, что в нем не задействованы профессиональные команды высокого класса, добавил он.