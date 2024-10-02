Затеряться вдали: почему Россия стала одной из самых «близоруких» стран мира

Россия заняла третье место в мире по распространенности миопии среди молодежи. Чаще всего от близорукости страдают дети и подростки от 8 до 15 лет, и с каждым годом таких пациентов становится больше. «Известия» выяснили, из-за чего у детей всё чаще диагностируют проблемы со зрением и как защитить их от развития болезни.

Мировая ситуация

Россия заняла третье место в мире по распространенности миопии (близорукости) среди молодых людей и подростков. Об этом говорится в исследовании ученых из университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу, опубликованного в журнале British Journal of Ophthalmology.

В исследование попали 50 стран. Лидером по распространенности миопии стала Япония с показателем 85,95%. На втором месте оказалась Южная Корея (73,94%), на третьем — Россия (46,17%). Также в десятку вошли Сингапур, Китай, Греция, Италия, Индонезия, Мексика и Малайзия. При этом наименьшую распространенность миопии зафиксировали в Буркина-Фасо (1,37%), Уганде (1,28%) и Парагвае (0,84%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На уровне континентов лидером оказалась Азия — 35,22%, а наименьшие показатели были зафиксированы в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — лишь 3,75%. Глобальная распространенность близорукости в мире составила 30,47%. При этом за последние 30 лет она постепенно увеличивалась: в период с 1990 по 2000 год она составляла 24,32%, в 2001–2010 годах — 25,29%, в 2011–2019-х — 29,66%, а в 2020–2023 годах — уже 35,81%.

По прогнозам ученых, к 2050 году число детей и подростков с миопией в мире может превысить 740 млн человек. Уже сейчас заболеванием страдает более трети детей и подростков. Через 25–30 лет, предполагают эксперты, диагноз будет поставлен примерно 40% молодых людей в возрасте от пяти до 19 лет. При этом распространенность миопии у девочек будет выше, чем у мальчиков, — это объясняется тем, что они раньше достигают половой зрелости и больше времени проводят за учебой.

Причины миопии

Миопия, или близорукость, — это заболевание, при котором пациент плохо видит вдаль. В этом случае пациенты нуждаются в очковой или контактной коррекции для дали, вблизи (20–30 см) они видят хорошо, объясняет «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян.

— Близорукость бывает разной степени, всего их три: легкая степень — до минус трех диоптрий, средняя — с минус трех до минус шести и высокая — более минус шести, — рассказывает Геворкян. — Также она делится на врожденную и приобретенную. Но вторая, как правило, тоже имеет какой-то генетический характер. Потому что если у пациента оба родителя имеют близорукость, то вероятность, что она будет и у ребенка, очень высока. Более 50%.

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Как объясняет врач, факторами риска или ухудшения миопии может быть несколько причин.

— Если мы говорим о том, что у пациента зрение ухудшается в год на минус одну диоптрию, то это довольно быстрое прогрессирование миопии. Это значит, есть факторы, которые к этому приводят, — говорит офтальмолог. — К ним относятся сверхнагрузки на зрение — долгая работа за монитором, неправильные очки или контактные линзы. Или плохое питание, когда пациент получает с едой мало витаминов А и Е, важных для хорошего зрения.

Миопия у подростков

Миопия очень часто развивается у детей и подростков от 8 до 15 лет. Это связано с быстрым ростом организма: глаз как орган тоже растет, но его рефракционная способность уже не соответствует длине. Потому дети начинают хуже видеть, например, то, что написано на школьной доске, рассказывает Армине Геворкян.

— Если близорукость не корректировать вовремя очками или контактными линзами и не начинать принимать витамины, необходимые для глаза, то может развиться амблиопия. Эту болезнь называют «ленивым глазом», и она чревата тем, что не помогут уже ни очки, ни линзы. Глаз будет видеть ровно столько, сколько может. То есть если у него есть способность видеть всего 10%, он будет видеть 10%, даже если вы дадите максимально возможную коррекцию зрения, — предупреждает кандидат медицинских наук.

Другая причина того, что у подростков ухудшается зрение, — их увлеченность гаджетами. Если ребенок часами находится за компьютером, а затем еще и сидит в телефоне, это создает постоянное глазное напряжение.

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— Школьники и студенты сталкиваются с усиленной нагрузкой из-за учебы, использования гаджетов и недостатка отдыха для глаз. В период активного роста организма глазное яблоко может деформироваться, особенно, если зрение постоянно напрягается на небольшие расстояния, — добавляет врач-офтальмолог высшей категории, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

По его словам, к этим факторам можно добавить и то, что дети стали менее подвижными и проводят мало времени на природе. А это тоже повышает риск развития близорукости, так как зрение тренируется на далеко расположенных объектах.

Тревожная динамика

Как отмечают собеседники «Известий», в последние годы в их практике миопия действительно стала встречаться чаще — особенно среди детей и подростков. Основной фактор — именно рост использования электронных устройств (телефоны, планшеты, компьютеры). Из-за этого фокус зрения переместился на близкие объекты, что негативно сказывается на здоровье глаз.

По данным Минздрава, в России близорукостью страдает каждый третий-четвертый взрослый житель. Частота близорукости в младших классах школы составляет 6–8%, а к окончанию школы — почти 30%. На начало 2024 года общая заболеваемость болезнями глаза среди детей в России составляет 14 186,3 на 100 тыс. детского населения, а первичная — 4496,9 на 100 тыс.

В целом же, по мнению Сино Гозиева, Россия могла оказаться на вершине рейтинга по распространению миопии по нескольким причинам. Помимо гаджетов (которые также активно используются в образовании — а это встречается не во всех странах), к ним можно отнести климатические условия.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Длинные зимы и короткий световой день ограничивают возможности для прогулок на свежем воздухе, а значит, глаза не могут долго фокусироваться на далеких объектах, — объясняет врач.

Для того чтобы защитить детей от болезни, офтальмолог советует ограничить им экранное время и научить делать перерывы, чтобы каждые 20 минут смотреть вдаль хотя бы 20 секунд. Такое же упражнение полезно делать и взрослым — например, во время работы за компьютером на телефоне. В свободное время важно больше гулять на улице, в лесу — там глаза по-настоящему отдыхают среди красок и предметов на разной дистанции.

Чтобы не допустить серьезных проблем со зрением, пациентам с близорукостью нужно раз в полгода или год наблюдаться у врача.

— Важно проверять состояние рефракции и периферии сетчатки, которая страдает в первую очередь. Если мы упустим изменения, которые происходят на периферии, то есть на той части сетчатки, которая не участвует в зрении, а эти проявления могут протекать бессимптомно, мы можем упустить периферическую отслойку сетчатки или разрывы сетчатки, которые потом могут привести к полной отслойке сетчатки и большим проблемам со зрением, — предупреждает офтальмохирург Армине Геворкян.

Самое серьезное осложнение, которое может возникнуть, — полная потеря зрения. И до такой ситуации важно не довести, заключает она.