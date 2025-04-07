Вижу цель: самые крутые бумер-шутеры

Через месяц выйдет новая часть легендарного Doom — The Dark Ages. Эта классическая серия наряду с Duke Nukem, Wolfenstein и другими стрелялками 1990-х дала начало жанру boomer shooters, или бумер-шутерам. Они определяются как кровавый, динамичный и драйвовый боевик от первого лица с олдскульной графикой, аптечками и патронами, разбросанными по локациям, разнообразными врагами и боссами, а также секретными дверями. Чтобы пройти каждый уровень, нужно искать ключи и собирать внушительный арсенал оружия. Бумер-шутеры сегодня переживают настоящий ренессанс, и выход нового Doom — отличный повод вспомнить лучших представителей жанра. Подробности — в материале «Известий».

Dusk

Скриншот из игры Dusk Фото: New Blood Interactive

Разработчик: New Blood Interactive

Год выхода: 2018

На чем играть: PC, Nintendo Switch

Справедливо начать с игры, которая не только дала название жанру, но и вновь разожгла интерес геймеров. Подобные проекты выпускались и до этого, но именно Dusk стала знаковой. Главная особенность этой стрелялки — одновременно почтительное отношение к шутерам прошлого и новые решения.

Dusk переняла экшен, эстетику и брутальность классики, но при этом разработчики помнили про физику и современные механики. Она заслуживает внимания не только потому, что была первой громкой игрой жанра, но и за невероятную динамичность: ураган крови, гильз, врагов, настоящее испытание скорости реакции.

Каждый уровень — не просто арена, а продуманная головоломка с секретами, вариативностью подходов. Локации не линейные, в них интересно ориентироваться и возвращаться в уже пройденные сегменты. Dusk предлагает большое количество контента и несколько вариантов геймплея: режим кампании или арены, секреты, пасхалки, кастомные карты.

Hexen

Скриншот из игры Hexen Фото: Raven Software

Разработчик: Raven Software

Год выхода: 1995

На чем играть: MS-DOS, PC, Mac OS, Nintendo 64, PlayStation, Sega Saturn

Hexen — вторая часть трилогии Serpent Riders от студии Raven Software. Это шутер в антураже темного фэнтези, но с рядом важных отличий , которые выделяют его среди других стрелялок от первого лица своего времени. Главное нововведение — возможность выбрать один из трех игровых классов.

У каждого класса предусмотрен свой набор из четырех видов оружия, способности и стиль игры. Более того, Hexen может подстраивать уровни под выбранного персонажа, меняя карты и дизайн. В плане механики проект кардинально отличается от типичных шутеров эпохи. Обычно уровни в них были линейными и представляли собой одну карту: как только пользователь проходил локацию, загружалась следующая.

В Hexen один уровень может состоять из нескольких карт, связанных через центральный хаб. Это создает огромные и многоуровневые пространства, по которым игрок перемещается в поисках ключей, предметов или переключателей, чтобы открыть доступ к следующему сегменту. Такой подход позволил создать ощущение открытого мира. В Hexen новые враги возрождаются со временем, так что просто зачистить уровень и спокойно заниматься его исследованием не получится. Еще одно нововведение — сценарные события, которые радикально меняют карту, например, уничтожив часть уровня. Там также много разрушаемых объектов: от горшков до деревьев и витражей.

Amid Evil

Скриншот из игры Amid Evil Фото: Indefatigable

Разработчик: Indefatigable

Год выхода: 2018

На чем играть: PC, Xbox Series X/S

Игрок в Amid Evil выступает в роли Чистильщика, избранного древними силами для борьбы с порчей, захватившей семь враждебных миров. В каждом из них есть уникальные враги, архитектура, атмосфера и босс. Вместо огнестрела — волшебное оружие, питающееся душами поверженных противников. Этот бумер-шутер невероятно стильный: насыщенные цвета и визуальные эффекты магии.

Разработчики опирались на ретровизуализацию, но подали ее свежо. Оружие здесь не просто замена дробовикам, а действительно уникально: планета, которую можно метнуть как гранату, клинок, стреляющий взрывными зарядами, посох, выпускающий электрическую дугу.

Cultic

Скриншот из игры Cultic Фото: Jasozz Games

Разработчики: Jasozz Games / 3D Realms

Год выхода: 2022 (глава один)

На чем играть: PC

Cultic: Chapter One — игра на движке Build. Это и духовный наследник олдскульных шутеров, и вполне современное их переосмысление. Проект удивительно красивый, учитывая винтажное ПО. Тонкая цветовая палитра передает мистическую атмосферу, а декорации создают ощущение настоящего 3D.

История Cultic разворачивается в мрачном стилизованном мире, полном заброшенных деревень, старых особняков, подземелий и фабрик. Главный герой — бывший детектив, который расследует цепочку исчезновений и массовых убийств. Из плюсов проектов, кроме атмосферности, можно выделить по-хорошему хардкорный геймплей, насыщенные уровни, продуманную систему прогресса.

Prodeus

Скриншот из игры Prodeus Фото: Bounding Box Software

Разработчик: Bounding Box Software

Год выхода: 2022

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Сюжет в игре условный и очень бумер-шутерский. Пользователь берет на себя роль таинственного солдата. В прошлом он был частью проекта Prodeus — биокиборгом-воином, появившимся в злой корпорации. Мир охвачен разрушением, ордами демонов и кибермутантов, а главная цель в этом хаосе — отомстить своим создателям.

Уровни Prodeus бросают геймерам вызов: нужно искать кнопки, собирать ключи и прокладывать путь к выходу, совмещая это с уничтожением полчищ врагов. Есть условная карта мира, на которой выбираются локации. По мере продвижения у игрока появляются апгрейды и новые способности: благодаря им старые сегменты интересно проходить заново, отыскивая ранее недоступные секреты.

Wizordum

Скриншот из игры Wizordum Фото: Emberheart Games

Разработчик: Emberheart Games

Год выхода: 2023 (ранний доступ)

На чем играть: PC

Еще один шутер, вдохновленный Hexen, где главное оружие — магия. На этот раз действие разворачивается в волшебном королевстве Гирсуал, охваченном тьмой. Когда барьер между мирами ослаб, в страну хлынули орды демонических существ.

Игрок берет на себя роль одного из последних магов, выживших после катастрофы. Главная задача — очистить королевство от порчи, восстановить равновесие и вернуть утраченную волшебную силу.

Каждая локация — это мини-лабиринт со множеством потайных ходов, скрытых комнат, секретных ниш с бонусами и ловушками. Исследование в Wizordum являются действительно важной частью геймплея. В игре есть удобный редактор, позволяющий создавать свои уровни, кампании и делиться ими с другими игроками.