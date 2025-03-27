Юрский дух: игровой хит «Русы против ящеров 2» создан за год

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Объем рекламного рынка РФ в 2024 году превысил показатель 2025-го на 24%
Культура
Королевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в России в начале апреля
Мир
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими тарифами за сотрудничество против США
Мир
Посол анонсировал скорое строительство моста России и КНДР через реку Туманная
Мир
Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева
Общество
Публицисту Стомахину заочно вынесли приговор за распространение фейков о ВС РФ
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Авто
Производство легковых автомобилей в России увеличилось на 13%
Мир
Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении в Россию
Мир
Четыре российских туриста погибли в результате инцидента с батискафом в Египте
Мир
ФСБ сообщила о вербовке Киевом шпионов в РФ под прикрытием организации из США
Общество
Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
Мир
Автор книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит умерла в возрасте 66 лет
Мир
Оверчук сообщил об отправке первого грузового поезда из РФ в Пакистан в апреле
Мир
Замглавы Гагаузии Петров сообщил об обысках в правительстве автономии
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта

Юрский дух: игровой хит «Русы против ящеров 2» создан за год

Что поможет ему встать в один ряд с другими популярными отечественными проектами
Фото: theBratans
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России и СНГ выходит компьютерная игра «Русы против ящеров 2» — продолжение хита 2023 года. «Известия» узнали, что на создание технологичного проекта потратили всего год — очень короткий срок по меркам игровой индустрии. При этом некоторые эксперты считают, что второй части по силам превзойти оригинал. Среди причин этого — низкая цена, работоспособность игры на старых компьютерах и появление динозавров в сюжете.

О чем игра «Русы против ящеров 2»

Первая часть «Русы против ящеров» стала одной из самых популярных российских игр за последние пять лет: ее общие продажи превысили 730 тыс. копий, по данным на март 2025 года. Создатели серии из компании theBratans предоставили «Известиям» ранний доступ к своему проекту на базе передового технологического движка Unity 5.0.

— Сиквел был сделан всего за год и на собственные, достаточно небольшие деньги, без привлечения сторонних инвестиций, — уточнил руководитель студии theBratans Даниил Косачёв.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Фото: theBratans

Студия в феврале получила статус ИТ-компании и даже вошла в реестр платформы «Национальная технологическая инициатива» — стала активным участником рынка «Геймнет НТИ». В пресс-службе НТИ подтвердили, что в создании сиквела приняли участие пять основных членов студии и более 20 внешних специалистов.

— Если вы играли в первую часть, то рекомендуем включить ее еще раз и сравнить с сиквелом. Разница в качестве исполнения колоссальная, были улучшены буквально все аспекты, — добавил Даниил Косачёв.

ИИгровой Эдинбург: в РФ создают проект о Шотландии с голосовым управлением
Какими еще технологиями обладает боевик с элементами детектива и станет ли он популярен среди пользователей

По словам автора, команда поставила перед собой цель в сжатые сроки сделать не просто играбельный, но еще и качественный продукт. Самый безопасный способ, по мнению разработчика, окупиться заключается в создании сиквела по популярной первой части. И первым делом в проект решили добавить возможность кататься верхом на динозаврах.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Фото: theBratans

— Динозавры — важная часть мифологии вселенной Русов и Ящеров, без них невозможно было обойтись. Они выступают главными союзниками русичей и верными друзьями, — сказал он.

Продолжение «Русов» посвящено борьбе четырех славянских богатырей с захватчиками Руси. В битве с ящерами и рептилоидами участвуют внук Перуна и сын Сергея, княжий сын Всеслав Чародей, волхв-отшельник Виктор Корнеплод и кулачный боец Мстислав Дуболюб. Вчетвером им предстоит уничтожить сотни врагов, освободив такие территории, как Гиперборея, Байкал и Квасоварск. Пройти игру можно за четыре часа, в ней девять сюжетных заданий и отдельный режим выживания, в котором ящеры нападают группами, численность которых растет от волны к волне.

Плюсы и минусы продолжения

Старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта «Синергии» Максим Залилов считает: чтобы повторить успех первой части, следует копировать и масштабировать успешный опыт, расширяя и дополняя антураж, но не меняя при этом кардинально успешно найденный баланс между серьезностью и легкостью. Он напомнил, что в первой части авторы нашли золотую середину между серьезностью и приятностью, поскольку первоочередная функция игры — развлекать и доставлять удовольствие.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Фото: theBratans

IT-эксперт Сергей Поморцев полагает, что множество юмористических элементов и отсылок к национальной культуре сделает игру популярной для россиян, но в других странах не поймут такие локальные вещи, как многочисленные цитаты из песен Shaman.

— При этом плюсы у игры тоже есть: она работает на слабых компьютерах и стоит дешевле тарелки супа в кафе. Возможно, фактор низкой цены позволит ей повторить успех прошлой части, так как в среднем современная игра от независимых авторов не стоит дешевле 500 рублей, — уточнил он.

По словам директора Межконтинентальной киберспортивной лиги и ведущего российского эксперта в области компьютерного спорта Александра Горбаченко, критически важно, чтобы разработчики сохранили чувство меры и баланс, не позволив тонкой метаиронии превратиться в глум и китч. Это довольно нетривиальная задача, учитывая довольно высокие ожидания геймеров.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Фото: theBratans

— Чтобы повторить успех первой части, в привычную жанровую канву про свирепых и коварных зеленокожих захватчиков и благородных рыцарей, хорошо знакомую нам еще по Warcraft: Orcs & Humans 1994 года, разработчики пообещали добавить массу гэгов, в том числе персонажей с комичными именами типа Дуболюб и тому подобными, а также «ящерскую математику» и прочие анахронические технологии рептилоидов, включая огнестрел и бомбы, — рассказал Александр Горбаченко.

Не буди иго: игра о борьбе с Золотой Ордой появится весной 2026 года
Проект поможет познакомиться с народностями, населявшими Монголию в XIII веке, а также с их мифами и легендами

К сожалению, разработчикам сатирических игр не всегда удается дважды удачно зайти в одну реку, потому и повторенная дважды шутка не всегда становится вдвое смешнее, резюмировал эксперт.

Игра выходит на платформах Steam и VK Play 27 марта. Разработчики пока не планируют расширять список поддерживаемых операционных систем, несмотря на то что игры на Unity 5-го поколения приспособлены для портирования на отечественную ОС «Аврора», а сосредоточатся вместо этого на устранении технических ошибок, багов и вылетов — их в пресс-версии оказалось очень много.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2»

Фото: theBratans

Конечно, поездки на динозаврах найдут своего ценителя, но студии theBratans необходимо думать о том, как шутки распределены во времени и как они взаимодействуют с игровым опытом, считает эксперт в области синтетических искусств Ася Чащинская. Выданный за первую часть кредит доверия повышает планку ожиданий и тем самым усложняет задачу разработчиков. Эксперт полагает, что игрок будет ждать развития, усложнения и более продуманного игрового процесса.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир