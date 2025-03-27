Юрский дух: игровой хит «Русы против ящеров 2» создан за год

В России и СНГ выходит компьютерная игра «Русы против ящеров 2» — продолжение хита 2023 года. «Известия» узнали, что на создание технологичного проекта потратили всего год — очень короткий срок по меркам игровой индустрии. При этом некоторые эксперты считают, что второй части по силам превзойти оригинал. Среди причин этого — низкая цена, работоспособность игры на старых компьютерах и появление динозавров в сюжете.

О чем игра «Русы против ящеров 2»

Первая часть «Русы против ящеров» стала одной из самых популярных российских игр за последние пять лет: ее общие продажи превысили 730 тыс. копий, по данным на март 2025 года. Создатели серии из компании theBratans предоставили «Известиям» ранний доступ к своему проекту на базе передового технологического движка Unity 5.0.

— Сиквел был сделан всего за год и на собственные, достаточно небольшие деньги, без привлечения сторонних инвестиций, — уточнил руководитель студии theBratans Даниил Косачёв.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2» Фото: theBratans

Студия в феврале получила статус ИТ-компании и даже вошла в реестр платформы «Национальная технологическая инициатива» — стала активным участником рынка «Геймнет НТИ». В пресс-службе НТИ подтвердили, что в создании сиквела приняли участие пять основных членов студии и более 20 внешних специалистов.

— Если вы играли в первую часть, то рекомендуем включить ее еще раз и сравнить с сиквелом. Разница в качестве исполнения колоссальная, были улучшены буквально все аспекты, — добавил Даниил Косачёв.

По словам автора, команда поставила перед собой цель в сжатые сроки сделать не просто играбельный, но еще и качественный продукт. Самый безопасный способ, по мнению разработчика, окупиться заключается в создании сиквела по популярной первой части. И первым делом в проект решили добавить возможность кататься верхом на динозаврах.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2» Фото: theBratans

— Динозавры — важная часть мифологии вселенной Русов и Ящеров, без них невозможно было обойтись. Они выступают главными союзниками русичей и верными друзьями, — сказал он.

Продолжение «Русов» посвящено борьбе четырех славянских богатырей с захватчиками Руси. В битве с ящерами и рептилоидами участвуют внук Перуна и сын Сергея, княжий сын Всеслав Чародей, волхв-отшельник Виктор Корнеплод и кулачный боец Мстислав Дуболюб. Вчетвером им предстоит уничтожить сотни врагов, освободив такие территории, как Гиперборея, Байкал и Квасоварск. Пройти игру можно за четыре часа, в ней девять сюжетных заданий и отдельный режим выживания, в котором ящеры нападают группами, численность которых растет от волны к волне.

Плюсы и минусы продолжения

Старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта «Синергии» Максим Залилов считает: чтобы повторить успех первой части, следует копировать и масштабировать успешный опыт, расширяя и дополняя антураж, но не меняя при этом кардинально успешно найденный баланс между серьезностью и легкостью. Он напомнил, что в первой части авторы нашли золотую середину между серьезностью и приятностью, поскольку первоочередная функция игры — развлекать и доставлять удовольствие.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2» Фото: theBratans

IT-эксперт Сергей Поморцев полагает, что множество юмористических элементов и отсылок к национальной культуре сделает игру популярной для россиян, но в других странах не поймут такие локальные вещи, как многочисленные цитаты из песен Shaman.

— При этом плюсы у игры тоже есть: она работает на слабых компьютерах и стоит дешевле тарелки супа в кафе. Возможно, фактор низкой цены позволит ей повторить успех прошлой части, так как в среднем современная игра от независимых авторов не стоит дешевле 500 рублей, — уточнил он.

По словам директора Межконтинентальной киберспортивной лиги и ведущего российского эксперта в области компьютерного спорта Александра Горбаченко, критически важно, чтобы разработчики сохранили чувство меры и баланс, не позволив тонкой метаиронии превратиться в глум и китч. Это довольно нетривиальная задача, учитывая довольно высокие ожидания геймеров.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2» Фото: theBratans

— Чтобы повторить успех первой части, в привычную жанровую канву про свирепых и коварных зеленокожих захватчиков и благородных рыцарей, хорошо знакомую нам еще по Warcraft: Orcs & Humans 1994 года, разработчики пообещали добавить массу гэгов, в том числе персонажей с комичными именами типа Дуболюб и тому подобными, а также «ящерскую математику» и прочие анахронические технологии рептилоидов, включая огнестрел и бомбы, — рассказал Александр Горбаченко.

К сожалению, разработчикам сатирических игр не всегда удается дважды удачно зайти в одну реку, потому и повторенная дважды шутка не всегда становится вдвое смешнее, резюмировал эксперт.

Игра выходит на платформах Steam и VK Play 27 марта. Разработчики пока не планируют расширять список поддерживаемых операционных систем, несмотря на то что игры на Unity 5-го поколения приспособлены для портирования на отечественную ОС «Аврора», а сосредоточатся вместо этого на устранении технических ошибок, багов и вылетов — их в пресс-версии оказалось очень много.

Скриншот из игры «Русы против ящеров 2» Фото: theBratans

Конечно, поездки на динозаврах найдут своего ценителя, но студии theBratans необходимо думать о том, как шутки распределены во времени и как они взаимодействуют с игровым опытом, считает эксперт в области синтетических искусств Ася Чащинская. Выданный за первую часть кредит доверия повышает планку ожиданий и тем самым усложняет задачу разработчиков. Эксперт полагает, что игрок будет ждать развития, усложнения и более продуманного игрового процесса.