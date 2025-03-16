Не буди иго: игра о борьбе с Золотой Ордой появится весной 2026 года

Студия Doomers Entertainment представила свой дебютный проект — «Золотая Орда: Выживание». По замыслу авторов узник сбегает из плена и пытается выжить в недружелюбных условиях, где монголы сражаются с русичами и другими народностями . «Известия» одними из первых ознакомились с игрой, авторы которой делают ставку на современные технологии — реалистичную графику с помощью движка Unreal Engine 5, а также Lumen и Nanite . Как отмечают разработчики, подобных компьютерных игр в РФ еще не создавали, ее выход запланирован на весну 2026 года.

Что такое «Золотая Орда»

Тема игры «Золотая Орда: Выживание» — выживание в монгольской империи . Один из пленников вырвался из заточения во время бунта, и ему необходимо разобраться с тем, кто он такой, а также выбрать свою сторону в происходящих вокруг конфликтах между монголами и другими народностями, населяющими эту землю . По сюжету главный герой потерял память и теперь должен найти свое место в неприветливом мире .

Фото: Doomers Entertainment

— В то время существовало несколько орд: Золотая, Белая, Синяя. Предстоит сражаться с ними, и мы планируем показать, что монголы того времени не были единым племенем, у них также были внутренние конфликты . При этом главный герой пленник сам не помнит, из какого он края, это позволяет нам поставить его в положение изначального нейтралитета по отношению ко всем. И, так же как и игроку, дать возможность разобраться в ситуации без налета предосудительности , — отметил нарративный геймдизайнер Ярослав Дунаевский.

Отдельное внимание авторы уделили технологическому аспекту «Золотой Орды». В разработке задействованы передовые технологии Lumen и Nanite, используется движок Unreal Engine пятого поколения . Он помогает создавать довольно реалистичную графику, а также сложный свет и использовать большое количество треугольников для каждого объекта, при этом не перегружая видеокарту компьютера.

— Самой удачной идеей стал мир игры и та эпоха, которую мы задействовали. Этот период многих пугает, но также вызывает неподдельный интерес. Не секрет, что Золотая Орда была длительным периодом в истории нашего континента, и тем удивительнее, что по этой теме игры практически не создавались . Связано это в том числе с тем, что в РФ разработчики предпочитают создавать контент для западной аудитории. В то время как Орда — это все-таки по большей части наследие России, Китая, Ирана, Казахстана и множества бывших советских республик , — уточнил Ярослав Дунаевский.

Фото: Doomers Entertainment

В проекте будут механики построения семьи и общины, а поведение геймера и его поступки начнут влиять на его «выживание» в этом обществе . При этом Doomers Entertainment готова в каких-то моментах отходить от исторической точности, если это поможет повысить интерес к игре . Основную пользу авторы проекта видят в том, что «Золотая Орда» поможет геймерам познакомиться с различными народностями, населявшими Монголию в XIII веке, а также с их мифами и легендами .

Как сообщили разработчики «Известиям», ознакомительная версия выйдет в 2025 году, а релиз игры с ограниченным функционалом в так называемом раннем доступе планируется весной 2026-го .

В чем особенности игры про Орду

Ключевой особенностью игры стала ее историческая составляющая , она поспособствует возникновению интереса к изучению истории, считает ведущий российский исследователь нейроспорта Дмитрий Штаненко. На предварительных скриншотах и отрывках игрового процесса видно, что разработчики хорошо поработали над визуальной частью. Пейзажи и персонажи выглядят достойно, что может привлечь к ней дополнительную аудиторию , которой захочется окунуться в суровые реалии XIII века, сказал он.

Фото: Doomers Entertainment

— Выбор темы монгольского нашествия делает «Орду» особенно привлекательной для любителей истории и поклонников ролевых игр . Разработчики явно вложили усилия в визуальную составляющую, перейдя на мощный Unreal Engine 5, что значительно повысило качество графики и добавило проекту шарма. Но стоит учитывать, что реальная картинка в игре зачастую недотягивает до уровня трейлеров, это может разочаровать пользователей, ожидающих голливудского блеска. Тем не менее атмосфера XIII века и внимание к деталям эпохи остаются сильными сторонами проекта , — прокомментировал преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Даниил Аржаков.

Как считает эксперт, сочетание разнообразных механик в игре — от побега из рабства до создания собственного поселения и управления восстанием — намекает на вариативный процесс. Благодаря реализму проект может понравиться фанатам таких проектов, как Kingdom Come: Deliverance 2 . Если студии Doomers Entertainment удастся реализовать все заявленные идеи, то проект может стать настоящим открытием для поклонников жанра. Особенно если у монголов и тюрков будут отдельные сюжетные линии с возможностью изучить приоритеты каждой из противоборствующих сторон.

Фото: Doomers Entertainment

По словам IT-эксперта Сергея Поморцева, ждать каких-то прорывов и откровений стоит с изрядной долей скепсиса .

— Авторы выбрали интересную эпоху и тему, но насколько увлечет реальная игра и состоится ли она вообще — об этом можно говорить только после выхода публичной демо-версии . Лично мне жанр интересен, но делать какие-то выводы пока что я бы остерегся, — сообщил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги и эксперт в области игровой индустрии Александр Горбаченко.