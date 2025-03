Задача двух тел: почему Split Fiction называют игрой сезона

Представитель редкой разновидности игр — нельзя проходить одному, только мультиплеер — Split Fiction уже стал вторым самым популярным релизом EA в Steam, а крупные сайты-агрегаторы рецензий отмечают, что средний балл экшена превышает 90%. В России проекту не помешало отсутствие перевода на русский — отечественные геймеры бросились скупать игру на всех площадках , потому что прошлый релиз разработчиков It Takes Two уже давно получил статус культового. «Известия» ознакомились со свежим хитом одновременно с мировым релизом.

Что может не понравиться в Split Fiction

Новая игра, несмотря на шквал восторгов во всем мире, вызывает противоречивые чувства, поэтому попробуем сначала сказать о том, что в ней больше всего смущает. И смущает серьезно. Дело в том, что It Takes Two, прошлая игра Hazelight Studios, вышедшая аж в 2021 году, не просто так стала именно культовой, а не только популярной. За ярким и насыщенным аркадным процессом, заставлявшим двух геймеров постоянно взаимодействовать друг с другом, стояла превосходная концепция. Потому что это был не таймкиллер, а психотерапевтический сеанс.

Скриншот игры It Takes Two Фото: Electronic Arts

По сюжету там главные герои были супругами на пороге развода. Их расстроенный ребенок нечаянно превратил их в двух кукол, и родители, пытаясь вернуть себе человеческое обличье, параллельно налаживали отношения. А третейским судьей была говорящая книга по семейной психологии. Просто было ясно, что надо решать проблему не на кушетке, а в действии, командном экшене, которого в It Takes Two было действительно много. То есть путь к финальному примиряющему поцелую был долгим, изматывающим, но таким плодотворным, что многие геймеры всерьез играли в It Takes Two со своими девушками или женами, чтобы улучшить микроклимат дома.

Split Fiction тоже позиционировалась как игра с концепцией, и даже более амбициозной. По сюжету двух молодых писательниц Зои и Мио (первая специализируется на фэнтези, вторая — на научной фантастике) приглашают поучаствовать в эксперименте. Вместо того чтобы просто издать их книги и выплатить гонорар, их помещают в специальные камеры с прямым доступом к их мозгу — как выясняется впоследствии, чтобы украсть у них все идеи , даже нереализованные. Других участников эксперимента поместили по отдельности, а Зои и Мио нечаянно оказались в одной капсуле, в результате чего их сознания (и творческие миры) вступили в удивительный «диалог». Теперь им надо объединить усилия и вернуться в свои тела, а заодно вывести на чистую воду корпорацию по воровству авторской собственности.

Скриншот игры Split Fiction Фото: Electronic Arts

Для российской аудитории приманки лучше невозможно представить. Мы литературоцентричная страна, у нас книга по-прежнему лучший подарок, а уж поговорить на темы, связанные с популярнейшими жанрами, сейчас было бы очень интересно. Фэнтези на подъеме : «Игра престолов», новый сериал по «Властелину колец» (самый дорогой в истории), «Ведьмак», «Звездные войны», «Очень странные дела» — это всё сейчас развивается, дышит, об этом говорят и думают миллионы. Научная фантастика — тут совсем раздолье. «Задача трех тел» — важнейший роман XXI века, ставятся роскошные сериалы по Айзеку Азимову, Кристофер Нолан снимает Sci-Fi одно за другим, вышла наконец-то по-настоящему зрелищная «Дюна». Всё это нуждается в переосмыслении, в свежем взгляде, в интерактивности, которая станет поводом для рефлексии. Да, Split Fiction очень ждали, чтобы вместе думать о литературе, искать точки кризиса, намечать пути развития, сверить часы с теми, кто тоже любит читать.

Но всего этого в игре, к сожалению, нет. Дело в том, что Зои и Мио — очень посредственные писательницы (один рецензент остроумно назвал свою статью Paperback fighters). Оба мира их фантазий состоят из плоских штампов, заимствований (вплоть до плагиата), неумных и даже не слишком смешных придумок. Скучны придуманные ими миры, скучны персонажи, более того, скучны сами Зои и Мио. А игра на самом деле построена драматургически так же, как It Takes Two, то есть как сеанс психотерапии. Потому что девушки бегут от решения своих личных проблем, и всё их писательство — просто форма эскапизма . И им надо не книжки писать, а сесть и крепко всмотреться в себя, чем они, в общем, в итоге и занимаются в течение игры. Раз уж на то пошло, создатель проекта Юсеф Фарес в своих интервью с готовностью сообщает, что списал героинь со своих дочерей и имена им дал такие же.

Скриншот игры Split Fiction Фото: Electronic Arts

Справедливо ли это разочарование? Может быть, не вполне. Разве нам обещали в консультантах этой игры оксфордских профессоров-литературоведов или, может быть, Стивена Кинга с Лю Цисинем? Кто-то отдал игру на обзор в The New York Review of Books? Может, в рамках промокампании были дискуссии о жанрах, заявленных в игре? Ничего этого не было. Просто мы живем в стране, где слово «писатель» часто пишут с прописной буквы, где поэт больше, чем поэт. И мы ждем от игры про литературу — Литературы. А ее там нет.

Экшен — главное достоинство Split Fiction

Почему же игру называют событием и ставят ей такие высокие оценки? И почему мы к этим оценкам присоединяемся, несмотря на всю горечь несбывшихся надежд? Потому что о Split Fiction совершенно неинтересно думать, зато безумно интересно играть. Благодаря крупнейшему российскому импортеру «Ачивка» мы получили игру одновременно с мировым релизом и обнаружили, что предметом гордости разработчиков стала не концепция, а радикальный непрекращающийся экшен, изобретательный, зрелищный, временами довольно сложный — но не до «хардкорности» .

Скриншот игры Split Fiction Фото: Electronic Arts

В It Takes Two были лирические отступления плюс куча необязательных мини-игр или интерактивных штучек — например, персонажа можно было посадить в игрушечную машинку и запустить прямо к потолку комнаты, хотя это ровным счетом ни для чего не было нужно. В Split Fiction иногда можно встретить, скажем, расчерченный для игры в классики пол, но это скорее рудименты прошлого хита. А так большую часть 10–20 часов прохождения, в зависимости от мастерства, придется стремительно лететь, плыть, бежать, катиться, скользить по стенам, прыгать на тарзанках, стрелять и т.п . Это хорошо видно по записи геймплея.

Причем всё это время придется сильно зависеть друг от друга, ведь игры в одиночном режиме нет, и если, условно, Зои не подержит ящик, то Мио никогда не получит возможность преодолеть пропасть. В то же время, если один герой погиб, а это будет происходить тысячи раз, то пока второй жив, партнер будет воскресать поблизости и бежать дальше.

Больше всего прохождение Split Fiction напоминает поход в комплекс с игровыми автоматами в хорошей компании. Вы как будто перебегаете от одного автомата к другому, быстро вставляете жетончики и проходите на скорость один уровень за другим, чтобы потом, экономя время, попробовать все остальные автоматы поблизости. Ощущения примерно те же, и настроение, и темп отсылают не к консольному опыту, а именно туда, где очень шумно, много людей, всегда тесно, но очень весело.

Скриншот игры Split Fiction Фото: Electronic Arts

Палитра такая, что потом долго придется приходить в себя и закапывать глаза натуральной слезой, это миллионы цветовых впечатлений за несколько минут, так что даже час Split Fiction дает огромную разрядку, и, главное, приключения почти не повторяются, а у героинь периодически обнаруживаются новые способности . Чтобы ими овладеть в такой спешке, нужно сильно поднапрячься, а ведь более успешный партнер ждет и нервничает, что делает игровой процесс еще острее и эмоциональнее.