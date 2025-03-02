Победа над грезами: Avowed — скрытый бриллиант или проходная история

За последние полтора года любителям жанра RPG не приходится жаловаться на отсутствие выбора — только успевай обновлять вишлист. После сверхуспешной Baldur’s Gate 3 вышла долгожданная, но спорная четвертая часть Dragon Age. Также постоянно появляются японские новинки. На этом фоне Avowed затерялась. Маркетинговая кампания игры не была масштабной, а анонсы — особенно громкими. Тем не менее Avowed — полноценное ролевое приключение, хоть и со специфическим сеттингом и некоторыми нюансами. Проект уже получил положительные оценки на агрегаторах рецензий: в среднем 80 баллов из 100. Стоит ли данный релиз внимания — разбирались «Известия».

Сюжет

События Avowed разворачиваются в фэнтезийном мире Эоры. Действие игры происходит в регионе под названием Живые Земли. Пользователь берет на себя роль эмиссара Аэдирской империи, отправленного расследовать загадочную чуму, известную как «Бич Грез», которая сводит людей с ума и разрушает всё вокруг.

Фото: Obsidian Entertainment

Основная сюжетная линия состоит из 11 миссий. Начинается история очень традиционно, практически как в Morrowind — игрок терпит кораблекрушение и оказывается возле форта. В этот момент он получает первое оружие, знакомится с основными механиками боя, решает простые головоломки и встречает сюжетного персонажа Илору, которая заключена в тюрьме.

Главный герой сталкивается с политическими интригами, межфракционными конфликтами и тайнами древних богов, скрытыми в Живых Землях. По законам жанра ему предстоит принимать сложные решения, которые влияют на развитие истории и взаимоотношения с различными персонажами. Важную роль играют компаньоны, каждый из них обладает уникальной предысторией и мотивами, способными существенно сказаться на ходе событий.

Фото: Obsidian Entertainment

За сюжет Avowed и хвалят, и ругают. Некоторые критики считают, что игра заимствует так много из Skyrim и Dragon Age, что в итоге превращается в предсказуемое приключение, которому не хватает уникальных идей. А вот мнения игроков разделились. Часть из них признает, что история не тянет на шедевр, но сравнивают ее с повествованием в Dragon Age: Veilguard — далеко не в пользу последнего. Геймеры отмечают, что сценарий Avowed насыщеннее и глубже, за ним интересно следить, а различные нарративные детали, например записки и книги, помогают погрузиться в атмосферу мира и делают его объемным.

Исследование мира и погружение

Хотя Avowed не является игрой с полностью открытым миром, она предлагает несколько обширных зон для свободного исследования. У каждого NPC есть своя история — торговцы, статисты, компаньоны и сюжетные герои так или иначе помогают раскрыть задумку.

Фото: Obsidian Entertainment

Компаньонов-спутников здесь четверо: воин Кай и следопыт Мариус, с ними игрок знакомится в локации Рассветный берег, целительница Джиатта из Изумрудной Лестницы и маг Яцли, которого можно встретить в Разломе. Все они не просто пешки, помогающие в бою, но и личности со своей запутанной биографией, а также своим мнением насчет поступков и моральных выборов главного героя.

Фото: Obsidian Entertainment

У каждого спутника за душой есть драма, а также личный квест, который при желании можно пройти. Налаживать отношения с компаньонами получится не только по мере прохождения, но и на привалах. Правда, в отличие от Baldur's Gate 3 и Dragon Age, в Avowed во взаимодействиях с соратниками нет выкрученной на максимум эмоциональной составляющей и головокружительных любовных романов, так что ощущаются они довольно пресно.

Боевая система и магия

Боевая система Avowed отсылает к RPG старой школы и не перегружена механиками. Игроки могут использовать различные виды оружия и магические заклинания — всё это удастся комбинировать друг с другом для создания мощных атакующих формул.

Фото: Obsidian Entertainment

Между оружием, щитами и магией получится быстро переключаться, что сделает бои динамичными и нескучными. Снаряжение также можно прокачивать. В целом Avowed дает большую свободу в плане развития — практически весь спектр умений допустимо попробовать чуть ли не в любой момент, а заблокировать интересную ветку достаточно сложно.

Привычных классов здесь фактически нет, можно свободно смешивать способности воина, мага, следопыта, целителя и пользоваться любым оружием и броней без ущерба для умений. Важна только биография героя, которая непосредственно влияет на сюжет и диалоговые опции. Разработчики постарались сделать игру дружелюбной в тех аспектах, которые обычно ограничивают пользователя, например касательно лимита инвентаря. Если набрать больше, чем можешь унести, излишки автоматически отправятся на склад лагеря.

Фото: Obsidian Entertainment

Магия играет значительную роль в бою, позволяя замораживать врагов или опутывать их чарами. Анимация заклинаний зрелищная и придает сражениям дополнительную атмосферность.

Визуал и баги

Сейчас огромное количество игр выходят в раннем доступе и после дорабатываются годами. С откровенно сырыми релизами масштабных экшенов и RPG все давно смирились — вспомнить хотя бы «Киберпанк», который не потопил вал критики и багов на старте.

Фото: Obsidian Entertainment