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ИИгровой Эдинбург: в РФ создают проект о Шотландии с голосовым управлением

Какими еще технологиями обладает боевик с элементами детектива и станет ли он популярен среди пользователей
Фото: Erathian Project
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Российская команда работает над компьютерной игрой The Dark Tale: Until You Awake. Это одиночное, сюжетно-ориентированное приключение с элементами детектива и выживания в условиях туманной Шотландии 1930-х годов. По словам авторов, у проекта нет аналогов ни в РФ, ни в мире, благодаря новой концепции метажанров, голосовому управлению и еще нескольким функциям, уникальным для отечественной игровой промышленности. Подробнее — в материале «Известий».

О чем игра The Dark Tale

Российская студия Erathian Project создает игру The Dark Tale: Until You Awake. По словам разработчиков, проект отличается высокой степенью иммерсивности, то есть передает эффект погружения в игровой процесс.

— The Dark Tale — это одиночный приключенческий боевик с элементами детектива и симулятора выживания в антураже туманной Шотландии 1930-х годов. В основе сюжета лежит классическая история отца, который отправляется в прошлое, чтобы спасти дочь в мистическом мире с временной квантовой петлей. В игре очень много нестандартных решений, от концепции метажанров до голосового управления. Похожих проектов в мире нет, и это даже мешает в составлении бизнес-модели, — сообщил руководитель студии и автор проекта Никита Анкудинов.

игра

Кадр из игры The Dark Tale: Until You Awake

Фото: Erathian Project

По его словам, команда преследует несколько ключевых целей в разработке своей игры. Во-первых, создать эффект погружения в дорогостоящий блокбастер, где у игрока есть возможность управлять событиями. Это включает в себя технологию распознавания речи, диалоги с другими персонажами, поведение которых имитирует ИИ, умеренную разрушаемость окружения и геймплейную альтернативность — возможность выполнять одни и те же задачи разными способами.

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Во-вторых, использование подхода метадетектива и метаужастика. Авторы уточняют, что в основе The Dark Tale лежит концепция жанров, в которой учитывается уникальность конкретного игрока: его архетип, голос, стиль игры, выборы, мышление и прочее.

игра

Кадр из игры The Dark Tale: Until You Awake

Фото: Erathian Project

Игра похожа на смесь из The Last of Us и Amnesia: Bunker. Мы задействуем дополнительную информацию об игроке и новые технологии, чтобы сделать механики более глубокими. Так, например, у нас есть возможность управления двумя руками по отдельности: в одной можно держать источник света, например, фонарь, а в другой — револьвер. Ну а голосовое управление влияет на диалоги, взаимодействие с предметами и даже искусственный интеллект противников. При желании опцию голосового управления можно отключить, — пояснил Никита Анкудинов.

Полноценный запуск проекта планируется не раньше 2027 года.

Как игру оценивают эксперты

Проект выглядит как ужастик с приключенческой составляющей и развитым нарративом, хотя о последнем пока мало известно, отметил эксперт игровой индустрии Олег Доброштан. Его популярность трудно предсказать, особенно с учетом выхода новых игр и их ремейков в 2024 году, таких как Silent Hill 2. Интересная механика управления двумя руками, вероятно, не станет ключевым фактором привлечения геймеров.

Игра напоминает других представителей жанра, включая Silent Hill, Amnesia и Resident Evil. Пользователям важен баланс между геймплеем и сюжетом, и история героя часто становится основным мотивом для завершения игры. Главное, чтобы у Erathian Project хватило опыта создать увлекательный сюжет, чтобы игроки не заскучали на фоне конкуренции в жанре,— отметил эксперт.

игра

Кадр из игры The Dark Tale: Until You Awake.

Фото: Erathian Project

Наши отечественные игры уже зарекомендовали себя на мировой арене благодаря проектам вроде «Черная книга», Atomic Heart или Pathologic. Однако инди-игры (созданные независимыми разработчиками) остаются важной частью экосистемы, так как позволяют небольшим командам экспериментировать с механиками, повествованием и визуальным стилем. Поэтому The Dark Tale демонстрирует, что даже небольшие проекты могут быть конкурентоспособными и интересными, считает директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

— Чтобы оправдать свои амбиции, автору нужно сосредоточиться на качестве продукта, уникальности идеи и эффективном продвижении. Если все эти элементы будут выполнены на высоком уровне, игра может не только завоевать признание у игроков, но и вдохновить новое поколение разработчиков. Однако нужна изюминка, которая позволит ему выделиться среди множества других хорроров, — резюмировал Михаил Пименов.

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Как отмечает директор фестивалей «Стримфест» и Gameдни Михаил Лисецкий, герметичный хоррор с элементами детектива — очень понятный с точки зрения бизнеса способ акцентировать на себе внимание аудитории.

игра

Кадр из игры The Dark Tale: Until You Awake

Фото: Erathian Project

Пугаться по-простому публика уже не хочет, и нужно обязательно что-то выдумывать. Иначе говоря, берясь за современный хоррор и рассчитывая на успех, вы просто обязаны быть новатором, как-то выделяться над жанром. И у игр хороший задел возможностей: ИИ-механики только начинают проникать в геймплей по-настоящему, голосовое управление тоже не заезженный прием. Авторы The Dark Tale берут на борт хорошую сумму новаций. Осталось их подружить и не забыть, собственно, рассказать нам увлекательную сказку, оправдав название, — сказал Михаил Лисецкий.

IT-эксперт Сергей Поморцев со скепсисом относится к реальным возможностям игры, однако он отметил, что, если проект удостоится положительных отзывов от западной аудитории, он может показать, что российские разработчики способны создавать качественный контент.

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