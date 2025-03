ИИгровой Эдинбург: в РФ создают проект о Шотландии с голосовым управлением

Российская команда работает над компьютерной игрой The Dark Tale: Until You Awake. Это одиночное, сюжетно-ориентированное приключение с элементами детектива и выживания в условиях туманной Шотландии 1930-х годов . По словам авторов, у проекта нет аналогов ни в РФ, ни в мире, благодаря новой концепции метажанров, голосовому управлению и еще нескольким функциям, уникальным для отечественной игровой промышленности . Подробнее — в материале «Известий».

О чем игра The Dark Tale

Российская студия Erathian Project создает игру The Dark Tale: Until You Awake . По словам разработчиков, проект отличается высокой степенью иммерсивности, то есть передает эффект погружения в игровой процесс.

— The Dark Tale — это одиночный приключенческий боевик с элементами детектива и симулятора выживания в антураже туманной Шотландии 1930-х годов. В основе сюжета лежит классическая история отца, который отправляется в прошлое, чтобы спасти дочь в мистическом мире с временной квантовой петлей . В игре очень много нестандартных решений, от концепции метажанров до голосового управления. Похожих проектов в мире нет, и это даже мешает в составлении бизнес-модели , — сообщил руководитель студии и автор проекта Никита Анкудинов.

Кадр из игры The Dark Tale: Until You Awake Фото: Erathian Project

По его словам, команда преследует несколько ключевых целей в разработке своей игры. Во-первых, создать эффект погружения в дорогостоящий блокбастер, где у игрока есть возможность управлять событиями . Это включает в себя технологию распознавания речи, диалоги с другими персонажами, поведение которых имитирует ИИ, умеренную разрушаемость окружения и геймплейную альтернативность — возможность выполнять одни и те же задачи разными способами.

Во-вторых, использование подхода метадетектива и метаужастика . Авторы уточняют, что в основе The Dark Tale лежит концепция жанров, в которой учитывается уникальность конкретного игрока: его архетип, голос, стиль игры, выборы, мышление и прочее .

Кадр из игры The Dark Tale: Until You Awake Фото: Erathian Project

— Игра похожа на смесь из The Last of Us и Amnesia: Bunker. Мы задействуем дополнительную информацию об игроке и новые технологии, чтобы сделать механики более глубокими . Так, например, у нас есть возможность управления двумя руками по отдельности: в одной можно держать источник света, например, фонарь, а в другой — револьвер. Ну а голосовое управление влияет на диалоги, взаимодействие с предметами и даже искусственный интеллект противников. При желании опцию голосового управления можно отключить, — пояснил Никита Анкудинов.

Полноценный запуск проекта планируется не раньше 2027 года.

Как игру оценивают эксперты

Проект выглядит как ужастик с приключенческой составляющей и развитым нарративом, хотя о последнем пока мало известно , отметил эксперт игровой индустрии Олег Доброштан. Его популярность трудно предсказать, особенно с учетом выхода новых игр и их ремейков в 2024 году, таких как Silent Hill 2 . Интересная механика управления двумя руками, вероятно, не станет ключевым фактором привлечения геймеров.

— Игра напоминает других представителей жанра, включая Silent Hill, Amnesia и Resident Evil. Пользователям важен баланс между геймплеем и сюжетом, и история героя часто становится основным мотивом для завершения игры . Главное, чтобы у Erathian Project хватило опыта создать увлекательный сюжет, чтобы игроки не заскучали на фоне конкуренции в жанре,— отметил эксперт.

Кадр из игры The Dark Tale: Until You Awake. Фото: Erathian Project

Наши отечественные игры уже зарекомендовали себя на мировой арене благодаря проектам вроде «Черная книга», Atomic Heart или Pathologic . Однако инди-игры (созданные независимыми разработчиками) остаются важной частью экосистемы, так как позволяют небольшим командам экспериментировать с механиками, повествованием и визуальным стилем . Поэтому The Dark Tale демонстрирует, что даже небольшие проекты могут быть конкурентоспособными и интересными , считает директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

— Чтобы оправдать свои амбиции, автору нужно сосредоточиться на качестве продукта, уникальности идеи и эффективном продвижении . Если все эти элементы будут выполнены на высоком уровне, игра может не только завоевать признание у игроков, но и вдохновить новое поколение разработчиков . Однако нужна изюминка, которая позволит ему выделиться среди множества других хорроров , — резюмировал Михаил Пименов.

Как отмечает директор фестивалей «Стримфест» и Gameдни Михаил Лисецкий, герметичный хоррор с элементами детектива — очень понятный с точки зрения бизнеса способ акцентировать на себе внимание аудитории .

Кадр из игры The Dark Tale: Until You Awake Фото: Erathian Project

— Пугаться по-простому публика уже не хочет, и нужно обязательно что-то выдумывать. Иначе говоря, берясь за современный хоррор и рассчитывая на успех, вы просто обязаны быть новатором , как-то выделяться над жанром. И у игр хороший задел возможностей: ИИ-механики только начинают проникать в геймплей по-настоящему, голосовое управление тоже не заезженный прием. Авторы The Dark Tale берут на борт хорошую сумму новаций . Осталось их подружить и не забыть, собственно, рассказать нам увлекательную сказку, оправдав название, — сказал Михаил Лисецкий.