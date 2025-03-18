ИИгровой процесс: какие проекты про нейросети зацепят геймеров

Когда говорят об искусственном интеллекте в играх, часто имеют в виду NPC, то есть героев-статистов, с которыми игроки общаются или сражаются. Но иногда концепция с привлечением нейросетей имеет важное значение для основного сюжета. Некоторые игры представляют нейросети как антагонистов, другие задаются философскими вопросами: может ли искусственный интеллект действительно быть живым ? Независимо от того, как именно ИИ интегрирован в сюжет, он всегда остается интересным решением. Особенно если игра, в которой он фигурирует, качественно сделана и хорошо написана. Именно о таких релизах пойдет речь в подборке «Известий», а также о нескольких инновационных решениях, где нейросети сами стали игрой.

NieR: Automata

Разработчики: Platinum Games, QLOC, Virtuos

Год выхода: 2017

Скриншот из игры NieR: Automata Фото: Platinum Games

В научной фантастике люди часто противостоят машинам. Однако в NieR: Automata конфликт разгорается между андроидами, пришельцами и их армией разумных машин. В этой экшен-RPG игроки управляют андроидами с искусственным интеллектом, созданными людьми. На них лежит миссия — уничтожить механических существ из другого мира, захвативших Землю. Это крайне упрощенный синопсис — сюжет игры гораздо глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Чтобы увидеть полную картину и осознать все нюансы, лучше пройти игру несколько раз.

Серия Horizon

Разработчик: Guerrilla Games

Годы выхода: 2017, 2022

Скриншот из игры Horizon Фото: Guerrilla Games

Приключенческий экшен, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. Люди в нем живут небольшими племенами, а по просторам дикой природы бродят огромные механические звери. Без спойлеров можно сказать, что искусственный интеллект — центральный элемент основного сюжета. Информация о ИИ, происхождении главной героини и судьбе мира раскрывается постепенно по мере прохождения игры.

Halo

Разработчики: Bungie, Ensemble Studios, 343 Industries, Creative Assembly

Годы выхода: 2001–2021

Скриншот из игры Halo Фото: Bungie

Легендарная серия Halo всегда включала ИИ-персонажей. Самый известный пример — Кортана. В первых частях франшизы нейросеть играет важную, но не центральную роль, а в Halo 4 сюжет строится вокруг того, что Кортана сталкивается с проблемой под названием Рэмпансия, которая разрушительно влияет на ее разум и функции.

Серия Mass Effect

Разработчик: BioWare

Годы выхода: 2007–2017

Скриншот из игры Mass Effect Фото: BioWare

Во вселенной игр Mass Effect создание искусственного интеллекта запрещено: когда одна из инопланетных рас — кварианцы нарушили этот запрет, они потеряли свою родную планету. С их творениями — гетами — игроки сталкиваются на протяжении всей серии. Основными антагонистами выступают ИИ-синтетики под названием Жнецы . Их цель — ждать, пока цивилизация достигнет своего пика, а затем уничтожить ее. Этот процесс идет по циклу, и в оригинальной трилогии Mass Effect приходит черед всех развитых рас Млечного Пути быть стертыми с лица галактики.

Серия Metal Gear Solid

Разработчик: Kojima Productions

Годы выхода: 1987–2018

Скриншот из игры Metal Gear Solid Фото: Kojima Productions

В культовой стелс-серии Metal Gear Solid искусственный интеллект не всегда находится в центре повествования, но в общей сюжетной арке ИИ имеет огромное значение. В современных играх серии фракция «Патриоты» управляется искусственным интеллектом. Как и любая тайная организация, «Патриоты» действуют скрытно. Однако они фактически руководят всей Америкой, контролируя президента, армию и цифровую информацию . Обычные люди не подозревают об их существовании, те же, кто узнает правду, пытаются бороться с «Патриотами» и их ИИ-хозяевами.

Detroit: Become Human

Разработчик: Quantic Dream

Год выхода: 2018

Скриншот из игры Detroit: Become Human Фото: Quantic Dream

В Detroit: Become Human нет фэнтезийных миров или галактических угроз — события разворачиваются в реальном мире, но в будущем. В этой истории искусственный интеллект представлен в виде андроидов, созданных для обслуживания людей. Постоянное унижение и отсутствие уважения со стороны владельцев приводят к тому, что некоторые андроиды начинают осознавать свою личность и выходить из-под контроля. Они пытаются бороться за равные права и справедливость. Это разделяет общество на два лагеря: людей и восставших ИИ. А как развернутся события, зависит от решений, которые принимает игрок.

Серия Portal

Разработчик: Valve Corporation

Годы выхода: 2007, 2011

Скриншот из игры Portal Фото: Valve Corporation

Игры, посвященные искусственному интеллекту, преимущественно рассказывают серьезные истории. Одним из исключений является Portal 2, где сюжет наполнен отличным юмором, который сочетается с захватывающим геймплеем.

В обеих частях Portal и дополнении игрок берет на себя роль подопытной, запертой в заброшенном исследовательском центре и вынужденной решать головоломки, чтобы выбраться. Режиссируют все эти безумные эксперименты два ИИ — GLaDOS и Wheatley. Оба этих искусственных интеллекта невероятно смешные. Они постоянно выдают массу остроумных реплик, которые давно стали классическими игровыми цитатами.

AI Dungeon

Разработчик: Latitude

Год выхода: 2025

Скриншот из игры AI Dungeon Фото: Latitude

Активное развитие текстовых ИИ, подобных ChatGPT, дает просто безграничную свободу для текстовых игр. AI Dungeon — яркий пример такого проекта. Это текстовая фэнтезийная симуляция, в которой игрок использует ИИ для создания миров и сценариев. Здесь почти нет ограничений, а вариантов развития сюжета бесконечное множество. Кроме того, у игры очень активное сообщество . Геймер начинает с выбора персонажа или мира либо может воспользоваться тысячами сценариев, созданных другими пользователями, чтобы сразу погрузиться в игру. Поиграть в AI Dungeon можно прямо в браузере или на смартфоне.

AI Town

Разработчик: Convex

Год выхода: 2024