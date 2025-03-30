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Путь самурая: лучшие игры с атмосферой Японии

На что обратить внимание, если понравилась последняя Assassin’s Creed
Фото: Sucker Punch Productions
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Хорошие видеоигры помогают не только качественно развлечься, но и узнать больше об истории, науке и других культурах. Япония часто попадает в фокус разработчиков. Благодаря захватывающим и проработанным с точки зрения визуала и сеттинга проектам, таким как Assassin’s Creed Shadow, можно побывать в разных уголках страны в разные исторические периоды — от современного Токио до феодальных владений. Какие игры помогут отправиться в Страну восходящего солнца — читайте в материале «Известий».

Yakuza: Like A Dragon

игра

Скриншот из игры Yakuza: Like A Dragon

Фото: Ryu Ga Gotoku Studio

Жанр: JRPG
Разработчик: Ryu Ga Gotoku Studio
Когда вышла: 2020 год
На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S

После веселых шести частей якудза-приключения и приквела с Казумой Кирю игрокам было трудно представить замену культовому герою, особенно учитывая, что Judgment не сумели так же сильно зацепить фанатов. Но Итибан Касуга оказался настоящим воплощением харизмы. Японская культура повседневности по классике представлена во всей красе: можно пробовать блюда местной кухни, участвовать в мини-играх и открывать для себя районы, вдохновленные реальными локациями Токио.

Nioh 2

игра

Скриншот из игры Nioh 2

Фото: Team Ninja

Жанр: Action RPG
Разработчик: Team Ninja
Когда вышла: 2020 год
На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Действие второй части разворачивается в Японии конца 1500-х годов, прямо перед событиями оригинальной игры Nioh и осадой Осаки. Исторические личности из эпохи Сэнгоку, Ода Нобунага, Такэнака Сигэхару и Сайто Досан, не просто появляются как NPC, а участвуют в сюжете и могут сопровождать геймера в миссиях. Хотя это не типичный соулслайк, у игры есть много схожих черт с этим жанром. Пользователя ждет широкий ассортимент оружия, интересные комбинации способностей и орды сложных врагов. Опытным фанатам Nioh продолжение может показаться еще более зубодробительным.

The Great Ace Attorney Chronicles

Capcom

Скриншот из игры The Great Ace Attorney Chronicles

Фото: Capcom

Жанры: приключение, визуальная новелла
Разработчик: Capcom
Когда вышла: 2021 год
На чем играть: PC, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 4

Одна из самых высоко оцененных частей культовой юридической серии The Great Ace Attorney. Игрокам предстоит исследовать не только Японию, но и Англию, погружаясь в хитросплетения судебных дел. Это отличный выбор для поклонников детективных историй с крутыми поворотами сюжета: предстоит собирать улики, допрашивать свидетелей и разгадывать преступления в роли начинающего адвоката Рюноскэ.

Shin Megami Tensei IV

Shin Megami Tensei IV

Скриншот из игры Shin Megami Tensei IV

Фото: Atlus

Жанр: JRPG
Разработчик: Atlus
Когда вышла: 2013 год
На чем играть: 3DS

Классическая пошаговая RPG, в которой переплелись средневековое королевство Микадо и альтернативный Токио. Главный герой, воин по имени Флинн, отправляется в столицу, чтобы остановить загадочного Черного Самурая. Игра сложная и атмосферная, поэтому на нее стоит обратить внимание при знакомстве с серией.

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Trek To Yomi

Trek To Yomi

Скриншот из игры Trek To Yomi

Фото: Flying Wild Hog

Жанр: экшен
Разработчик: Flying Wild Hog
Когда вышла: 2022 год
На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Кинематографичный экшен, переносящий игрока в прошлое Японии. Красивый визуал, мрачный саундтрек и драматичная история делают проект по-настоящему атмосферным. Вместе с молодым самураем Хироки игроки отправляются в опасное путешествие, чтобы защитить близких от демонов. Trek To Yomi позволяет глубоко погрузиться в эпоху феодальной Японии и понять философию средневекового восточного воина.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Скриншот из игры Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Фото: Mimimi Games

Жанры: стратегия в реальном времени, тактика, экшен
Разработчик: Mimimi Games
Когда вышла: 2016 год
На чем играть: PC, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation 4

Действие игры происходит в Японии начала периода Эдо. Это изометрическая стелс-стратегия, где в распоряжении пользователя всего несколько бойцов для захвата крепостей и лагерей. Каждый персонаж уникален: Юки — воришка, бесшумно устраняет врагов, а Мугэн — самурай, который может уничтожить целые группы мечом. Сложность игры растет с каждым уровнем, и все миссии — настоящие головоломки.

Tokyo Jungle

Tokyo Jungle

Скриншот из игры Tokyo Jungle

Фото: SIE Japan Studio

Жанры: выживание, ужасы
Разработчик: Crispy’s!
Когда вышла: 2012 год
На чем играть: PlayStation 3, PS Vita

Необычный хоррор про постапокалиптическую Японию, из которой исчезло всё человеческое население. Токио захвачен дикой природой и животными. Управлять можно разными зверями: от хищников до домашних питомцев. Чтобы открыть новых созданий, нужно выполнять задания. Игра непростая, но очень увлекательная за счет оригинальной идеи.

Rise of the Ronin

Rise of the Ronin

Скриншот из игры Rise of the Ronin

Фото: Tecmo Koei

Жанры: экшен-RPG, приключение, open-world
Разработчик: Team Ninja
Когда вышла: 2024 год
На чем играть: PC, PlayStation 5

Самурайская RPG в открытом мире XIX века с динамичными боями и множеством видов оружия. Rise of the Ronin часто сравнивают с Ghost of Tsushima, но здесь более легкая атмосфера с нотками юмора и ситуативного абсурда. В проекте есть всё, чтобы порадовать поклонников самурайской тематики: большая карта, свобода действий, насыщенный историчный контент и приятный геймплей.

Ghost Of Tsushima

Ghost Of Tsushima

Скриншот из игры Ghost Of Tsushima

Фото: Sucker Punch Productions

Жанры: экшен, приключение
Разработчик: Sucker Punch
Когда вышла: 2020 год
На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Иммерсивное приключение по самурайской культуре Японии, визуально потрясающее и эмоционально насыщенное. Игроки примеряют доспехи самурая Дзина Сакая и защищают остров Цусима от монгольского нашествия. Бои — только часть геймплея, большую часть удовольствия можно получить, исследуя открытый мир, наполненный природными красотами и японской эстетикой.

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload

Скриншот из игры Persona 3 Reload

Фото: Atlus

Жанр: JRPG
Разработчик: P-Studio
Когда вышла: 2024 год
На чем играть: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5

Persona — культовая JRPG в стиле городского фэнтези, а третья часть — одна из самых сильных игр во всей серии, к тому же получившая современное переиздание. Геймеры исследуют башню Тартар, одновременно проживая будни обычного японского школьника на острове Тацуми Порт, напоминающем реальные прибрежные японские города с их культурной самобытностью и атмосферой.

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Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo

Скриншот из игры Ghostwire: Tokyo

Фото: Tango Gameworks

Жанр: приключение
Разработчик: Tango Gameworks
Когда вышла: 2022 год
На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Ghostwire: Tokyo переносит игроков в опустевший мегаполис, где реальность переплелась с мифами. Таинственные сущности бродят по улицам, а герою предстоит использовать стихии, чтобы раскрыть судьбу исчезнувших жителей. Среди узнаваемых локаций — Токийская башня и легендарный перекресток в Сибуя, погруженные в мистическую атмосферу.

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