Схватка роботов и спасение щенка: самые ожидаемые игры апреля

Студии готовятся к рывку перед обычным летним затишьем, игроки ждут фестивалей с громкими анонсами, а второй месяц весны тем временем наполнен интересными релизами. Среди них — как ожидаемые большие проекты, так и скромные любопытные инди без масштабных маркетинговых кампаний . Подборка «Известий» поможет сориентироваться в избранных.

Age of Wonders 4: Giant Kings

Скриншот из игры Age of Wonders 4: Giant Kings Фото: Paradox Interactive

Дата выхода: 1 апреля

Жанр: стратегия

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X |S

Новое дополнение для четвертой части известной стратегии. В нем игрокам предстоит вернуть древним гигантам престол правителей Астрального моря, исследовать руины угасшей империи, изучить магию кристаллов и отыскать потерянные сокровища. Разработчики обещают новый тип правителей-великанов, новое жилище и регионы.

Koira

Скриншот из игры Koira Фото: Dontnod Entertainment

Дата выхода: 1 апреля

Жанр: приключение

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X |S



Главный герой просыпается в сердце темного леса, далеко от дома. Сквозь деревья доносится лай щенка. Кажется, он в беде... Koira — трогательная история о дружбе, в которой игрок подружится с псом и будет защищать его от опасностей. Ему также предстоит исследовать странный музыкальный лес, решить древние головоломки, встретить на пути лесных обитателей, и, конечно, он постарается найти дорогу домой.

Steel Hunters

Скриншот из игры Steel Hunters Фото: Wargaming

Дата выхода: 2 апреля

Жанр: кооперативный шутер

На чем играть: PC

Бесплатный PvPvE-шутер о схватках роботов в далеком будущем выходит в ранний доступ. После глобального катаклизма, превратившего Землю в руины, люди создали дроидов Охотников для того, чтобы они собирали редкий ресурс внеземного происхождения — старфолл . От него зависит судьба всего человечества. И теперь фракции железных гигантов безжалостно конкурируют за добычу старфолла на развалинах некогда Голубой планеты.

Elroy and the Aliens

Скриншот из игры Elroy and the Aliens Фото: Motiviti

Дата выхода: 2 апреля

Жанр: квест

На чем играть: PC

Словенская инди-студия Motiviti, похоже, готовит олдскульное приключение в духе квестов Lucas Arts. Элрой — талантливый ракетный инженер, чей отец исчез 18 лет назад при загадочных обстоятельствах. Пегги — увлеченная журналистка с талантом к языкам, истории и исследовательской работе. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие сквозь ткань пространства и времени, чтобы раскрыть тайну судьбы пропавшего отца Элроя и предотвратить катастрофическую космическую угрозу.

Sand

Скриншот из игры Sand Фото: tinyBuild

Дата выхода: 3 апреля

Жанр: кооперативный шутер

На чем играть: PC

В Sand игроки окажутся в бесплодных пустынях разрушенной планеты Софии. Цель — добывать ценные ресурсы и искать сокровища. Чтобы выжить в суровых песках, у игроков есть уникальная возможность спроектировать и настроить собственного Трамплера . Этот шагающий механоид отлично подходит для путешествий по островам, которые когда-то лежали на дне обширного моря. Трамплер послужит игроку не только средством передвижения, но и мобильной базой.

Milord

Скриншот из игры Milord Фото: iBright Games

Дата выхода: 4 апреля

Жанр: симулятор правителя, RPG

На чем играть: PC

RPG с симпатичной пиксельной графикой об управлении средневековым королевством, включающая элементы градостроительных механик . В роли правителя игроку предстоит принимать трудные решения и грамотно распоряжаться ограниченными ресурсами. От каждого зависит то, каким его запомнят подданные — харизматичным лидером или жестоким тираном.

Cursed Dawn

Скриншот из игры Cursed Dawn Фото: indie.io

Дата выхода: 7 апреля

Жанр: экшен, выживание

На чем играть: PC

«Проклятый рассвет» — смесь шутера от первого лица и симулятора выживания, где каждая секунда приближает игрока к смерти от рук орды зомби. Живые мертвецы захватили весь мир и не остановятся, пока не укусят последнего человека. Задача — убить как можно больше зомби до того, как самому начать поедать мозги. Сражаться с зомби можно будет в одиночку или с друзьями на разнообразных картах, используя до двух десятков вида оружия и возможности физики.

South of Midnight

Скриншот из игры South of Midnight Фото: Xbox

Дата выхода: 8 апреля

Жанр: приключение

На чем играть: PC, Xbox Series X |S

Когда на родной город главной героини Хейзел обрушивается катастрофа, она слышит мистический зов и становится Прядильщицей — магической целительницей разорванных связей с миром духов. Разработчики We Happy Few создали South of Midnight — захватывающее приключение от третьего лица, разворачивающееся среди пейзажей юга США. Приключение в духе вуду-готики обещает погружение в мифы и легенды самобытного луизианского фольклора в мрачном и причудливом мире.

Commandos: Origins

Скриншот из игры Commandos: Origins Фото: Kalypso Media

Дата выхода: 9 апреля

Жанр: стратегия

На чем играть: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X |S, Xbox One

Долгожданное продолжение серии Commandos позволит игрокам вернуться к основам жанра. Сюжет перенесет во времена, когда зеленый берет Джек О'Хара и пятеро его спутников только создали отряд, выполнявший секретные спецмиссии повышенной сложности.

Stygian: Outer Gods

Скриншот из игры Stygian: Outer Gods Фото: Fulqrum Publishing

Дата выхода: 14 апреля

Жанр: экшен, мистическое приключение

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X |S

Действие игры развернется в уже знакомой игрокам вселенной Stygian: Reign of the Old Ones. Игра снова предложит погрузиться в мир, полный опасностей, запретных тайн и древнего ужаса, суть которого недоступна разуму смертных. Путешествие в окутанный туманом город Кингспорт вдохновлено работами классика ужаса — Говарда Филиппса Лавкрафта.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Скриншот из игры Mandragora: Whispers of the Witch Tree Фото: Marvelous Europe

Дата выхода: 17 апреля

Жанр: экшен-RPG

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X |S, Nintendo Switch

Проект сочетает в себе сложный сюжет с элементами соулс-игр и метроидвании. Игрокам предстоит путешествовать по мрачным землям, разрушенным Энтропией, сражаться с кошмарными существами и могущественными боссами, а также принимать важные моральные решения, определяющие судьбу этого мира.

Fatal Fury: City of the Wolves

Скриншот из игры FATAL FURY: City of the Wolves Фото: SNK CORPORATION

Дата выхода: 24 апреля

Жанр: файтинг

На чем играть: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X |S

Легендарная серия Fatal Fury от SNK впервые вышла на рынок в 1991 году, запустив бум файтингов, который захватил игровую индустрию в 1990-х. И вот, спустя 26 лет с момент выхода последней игры серии, будет представлена совершенно новая часть. Разработчики обещают уникальный визуальный стиль со щепоткой ностальгии, инновационную систему REV, которая выведет сражения на новый уровень, и множество других продвинутых боевых механик.

Days Gone Remastered

Скриншот из игры Days Gone: Remastered Фото: Sony Interactive Entertainment

Дата выхода: 25 апреля

Жанр: экшен, выживание

На чем играть: Play Station 5