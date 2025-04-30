Члены СДПГ одобрили коалиционный договор с ХДС/ХСС

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционный договор с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), открыв путь к созданию нового правительства Германии. Об этом 30 апреля сообщает портал RND.

По данным RND, необходимый кворум, то есть минимальное участие 20% из 358 тыс. членов СДПГ, соблюден. Однако явка оказалась ниже ожидаемой — 56%. Уровень одобрения соглашения составил 84,6%.

Сообщается, что в ходе письменного голосования, которое продлилось несколько дней, члены СДПГ явным большинством проголосовали за соглашение под девизом «Ответственность за Германию».

Ранее, 8 апреля, СДПГ и консервативный блок ХДС/ХСС заключили договор о формировании правящей в Федеративной Республике Германия (ФРГ) коалиции после досрочных выборов в бундестаг. Уточняется, что участники переговоров смогли достигнуть принципиальной договоренности по пунктам будущего коалиционного договора, вызывавшим разногласия.

Позднее, 27 апреля, СМИ сообщили, что новым министром иностранных дел Германии может стать член Христианско-демократического союза, заместитель председателя парламентской группы ХДС по обороне и ярый сторонник Украины Йоханн Вадефуль.