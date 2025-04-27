СМИ указали на проукраинские взгляды потенциального главы МИД ФРГ
Новым министром иностранных дел Германии может стать член Христианско-демократического союза (ХДС), заместитель председателя парламентской группы ХДС по обороне и ярый сторонник Украины Йоханн Вадефуль. Об этом 27 апреля сообщает издание Tagesspiegel.
Сообщается, что Вадефулю 62 года и он неоднократно настаивал на том, чтобы разрешить Киеву применять немецкое оружие по территории России, а также заявлял, что Берлину необходимо пересмотреть свою прежнюю политику в отношении РФ.
Указывается, что за последние две недели Вадефул уже провел неофициальные встречи с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Польши. По данным источников в парламентской группе ХДС/ХСС, эти контакты происходили с согласия главы ХДС, возможного канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, набравший 28,6%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%, стала второй политической силой страны. Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца показала худший за всю историю результат, получив чуть больше 16,4%.
Ранее, 8 апреля, СМИ сообщили, что СДПГ и ХДС/ХСС заключили договор о формировании правящей в ФРГ коалиции после досрочных выборов в бундестаг. Участники переговоров смогли достигнуть принципиальной договоренности по пунктам будущего коалиционного договора, вызывавшим разногласия.