Блок ХДС/ХСС и социал-демократы договорились о создании правящей коалиции ФРГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заключили договор о формировании правящей в ФРГ коалиции после досрочных выборов в бундестаг. Об этом 8 апреля сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в переговорных кругах.

Уточняется, что участники переговоров смогли достигнуть принципиальной договоренности по пунктам будущего коалиционного договора, вызывавшим разногласия.

«Теперь, как было сказано, дело осталось за более мелкими деталями. ХДС, ХСС и СДПГ планируют объявить результаты завтра в полдень (13:00 мск)», — говорится в сообщении.

Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, набравший почти 28,6% голосов. Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%. Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) не прошли в бундестаг. С победившим на выборах блоком рассчитывает сформировать правящую коалицию СДПГ. 24 марта ХДС/ХСС и СДПГ представили предложения по коалиционному договору.