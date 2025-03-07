Сняли с ручника: Германия решила занять полтриллиона евро

Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о вероятной отмене «долгового тормоза», препятствующего резкому увеличению военных и инфраструктурных расходов страны. По его плану, правительство будет тратить дополнительный 1% ВВП на оборонные расходы, а также создаст фонд в размере €500 млрд на реализацию инфраструктурных проектов. Сенсационную программу, однако, будет непросто исполнить. Даже если ее удастся провести через бундестаг, резкое увеличение заимствований может обойтись Германии в двойную цену и нанести ущерб ее соседям по ЕС, на что сразу после высказываний Мерца намекнул долговой рынок. Подробности — в материале «Известий».

Притормозили на 11 лет

Германия — нетипичная страна в части государственных финансов. Как и Москва, Берлин крайне скептически относится к наращиванию государственного долга. В результате задолженность государства составляет менее 60% к ВВП, что является одним из самых низких показателей среди стран ЕС. Для сравнения: долг соседней Франции — около 110%, а в Италии — 135%. Вне зависимости от доминирующих партий германские правительства стремятся к сбалансированному бюджету.

Эта рачительность во многом обязана механизму «долгового тормоза». Он предусматривает запрет на структурный дефицит бюджета (то есть новый долг без учета выплат по старому) в размере 0,35% ВВП. Механизм был введен в 2009 году на конституционном уровне на фоне катастрофической ситуации с мировым финансовым кризисом, он отражает скептический настрой немцев к наращиванию долга.

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В следующие годы ничего не менялось, несмотря на европейский долговой кризис, Brexit, массовый прием беженцев в 2015 году и другие крупные события, повлиявшие на экономику. Периодически немецкий бюджет даже сводился с профицитом, что почти немыслимо для крупных экономик в наше время (за исключением опять-таки России, у которой есть свой отдаленный аналог такого механизма — бюджетное правило ).

Механизм работал 11 лет, а затем дал сбой. Пандемия коронавируса привела к тому, что немецкое правительство объявило о чрезвычайной ситуации, в рамках которой допускалось временное игнорирование «тормоза» при условии, что полученные средства пойдут на ликвидацию последствий эпидемии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В следующие годы ЧС последовательно обновлялась, даже когда ковид отступил. Последний раз такое произошло в 2023 году, а средства, вырученные таким образом, должны были пойти на помощь Украине. Немецкий конституционный суд был, однако, иного мнения и запретил использование этой лазейки для других целей. Правительство, испытывавшее кризис легитимности, ничего с этим поделать не могло — нужно было менять Конституцию.

Сегодня Мерц и его партия намерены ликвидировать это препятствие в принципе. Ситуация выглядит иронично, учитывая, что ХДС/ХСС — фискально Консервативная партия, в идеологии которой содержатся положения о бережном отношении к государственным финансам и недоверии к разрастанию долгового бремени. Хотя консерваторы планируют править вместе с социал-демократами, которые будут младшими партнерами в коалиции, такая инициатива от них была довольно неожиданной.

Политический маневр ценой в полтриллиона

Не все в Германии позитивно относятся как к увеличению трат в принципе, так и конкретно к расходам на военные задачи. Цифра €500 млрд вообще выглядит фантастической. Кроме того, Мерц и его команда намерены увеличить военные расходы за счет выпуска дополнительного долга на 1% ВВП, или на дополнительные €50 млрд в год.

Отметим, что страна находится в рецессии на протяжении двух лет подряд — такого не было почти никогда. Промышленное производство сидит в отрицательной зоне почти 30 месяцев из-за резкого подорожания энергоресурсов, в основном вызванного разрывом торговых отношений с Россией. Государственный стимул для экономики в этой ситуации становится весьма перспективным вариантом выхода из кризиса. Особенно на фоне военной паники, начавшей овладевать высокими кабинетами стран Евросоюза.

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Проблема в том, что для отмены или корректировки «долгового тормоза» нужно менять Конституцию, а значит, собрать две трети голосов в бундестаге. В прошлом, когда в парламент проходили 3–4 партии, из которых абсолютно доминирующими были ХДС/ХСС и СДПГ, это было сделать не так уж сложно. Особенно если главные игроки приходили к консенсусу.

Но сейчас политическое поле куда более фрагментированное: в бундестаг прорвались пять партий, из которых две считаются «антисистемными», а ХДС и СДПГ вместе с трудом переваливают за 50% голосов, притом что раньше для них обычным было контролировать 70–80% мест. Настрой в обществе к предложенным мерам тоже не самый однозначный.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Чтобы чисто пройти это препятствие, предполагаемой коалиции придется договариваться либо с «Левыми», либо с «Альтернативой для Германии» (АдГ), но ни одна из них не будет торопиться ставить свою подпись под таким голосованием. АдГ в принципе не одобряет расширение долгового финансирования, а «левакам» не нравятся военные расходы. И те и другие требуют активного участия в управлении государством, особенно АдГ, сейчас являющаяся крупнейшей оппозиционной партией.

Есть и еще один способ провести закон. Для этого можно снова собрать старый парламент и проголосовать уже там. В его составе вес АдГ и «Левых» значительно ниже, так что системные партии смогут набрать необходимые им две трети голосов довольно легко, если договорятся между собой. Такой маневр хоть и полностью законен, но имеет проблемы с легитимностью. По сути, получается, что новая коалиция проигнорировала волю народа, а это может стать проблемой даже за несколько лет до новых федеральных выборов.

Паника на рынках

С одной стороны, план выглядит безупречным. Германия десятилетиями ограничивала себя и сейчас имеет отличный запас для наращивания госдолга. В таком режиме, в теории, можно увеличивать финансирование на протяжении десятка лет или даже больше и не испытывать никаких трудностей. Но практическое исполнение может вызвать проблемы не только по политическим соображениям.

Сразу после объявления инициативы долговые бумаги ФРГ обрушились, а их доходность, наоборот, подскочила. В среду она выросла на 0,3 процентного пункта — до 2,83%. Такой скачок стал самым масштабным с 1989 года, со дня падения Берлинской стены. В четверг, 6 марта, рост доходностей продолжился, они в итоге достигли 2,93%. Всё это означает, что стоимость заимствований для немцев уже увеличилась — и эти ставки могут стать серьезным препятствием в наращивании долга.

Пертурбации на немецком рынке вызвали эффект домино по всему миру, что усугубило ситуацию. Итальянские облигации, к примеру, упали на 4%. Снижение котировок произошло по всей Европе. Это ожидаемо: ведь если Германия будет занимать больше, спрос на бумаги остальных европейских стран снизится. Рынок не резиновый, а кредитоспособность тех же Франции или Италии вызывает большие сомнения по сравнению с ФРГ. Эффект домино Европой не ограничился: в тот же день котировки госдолга упали в Японии и даже в Австралии и Новой Зеландии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, стоит учитывать, что основные проблемы Германии в частности и Европы в целом не столько в нехватке денег, сколько в нехватке ресурсов. Масштабная программа перевооружения и инфраструктурного строительства — на триллион евро или больше — потребует резкого роста их потребления.