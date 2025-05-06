Президент Германии назначил Мерца канцлером ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. Об том во вторник, 6 мая, сообщила газета Tagesspiegel.

Ранее в этот день лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) со второго раза был избран на эту должность.

«Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Фридриху Мерцу свидетельство о назначении», — говорится в публикации.

Президент Германии также поздравил Мерца и пожелал ему успехов.

Ранее в этот день Мерц не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. За его кандидатуру отдали голоса 310 членов парламента, против проголосовали 307 человек, еще трое воздержались. Однако со второго раза он был избран.