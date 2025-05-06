В феврале в Германии прошли досрочные выборы в парламент, по результату которых победила партия ХДС. Ее лидер Фридрих Мерц сначала стал самым вероятным кандидатом на пост канцлера, а затем, по результатам двух туров, 6 мая его члены парламента избрали его на этот пост. При этом впервые в истории ФРГ кандидат на пост канцлера в первом туре не набрал требуемое абсолютное большинство голосов. Через несколько часов после этого состоялась вторая попытка его избрания, в ходе которой он получил необходимое большинство — 325 голосов «за». Что известно о фаворите немецких выборов — в материале «Известий».

Факт 1. Непопулярный лидер

• 69-летний Фридрих Мерц состоит в партии ХДС 44 года, но ни разу не входил в состав правительства. Долгое время политик находился в тени председателя ХДС Ангелы Меркель, которая в 2005-м стала канцлером Германии. Мерц регулярно выступал с критикой в адрес главы правительства, в частности по поводу проводимой Меркель миграционной политики.

• Критики называют его обидчивым, импульсивным и высокомерным. Временами рейтинг Мерца был настолько низким, что его хотели исключить из партии. В 2009 году он ушел из политики и вернулся только после ухода Меркель с поста председателя ХДС в 2018 году. Мерц выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии, но проиграл. Вторая попытка возглавить партию 2021 году тоже провалилась, и лишь в 2022 году он смог стать занять кресло председателя.

Факт 2. Называет себя выходцем из среднего класса, хотя рос в особняке

• Фридриха Мерца называют немецким Дональдом Трампом. Такое прозвище он приобрел благодаря популистским высказываниям и внушительному состоянию. Политик называет себя представителем среднего класса, однако он был выходцем из состоятельной семьи и провел детство в родовом особняке середины XVIII века.

• Мерц, по образованию юрист, начинал с поста судьи окружного суда Саарбрюккена, но уже несколько лет спустя он входил в топ-менеджмент 20 крупных международных компаний одновременно. К 2018 году он приобрел два частных самолета, а его годовой доход составлял около €1 млн. На фоне образа бережливой женщины, который закрепился за Меркель, Мерц, летающий на собственном самолете, выглядит вызывающе для консервативной немецкой публики, и ему неоднократно приходилось оправдываться.

Факт 3. Выступает в поддержку Украины и за силовое решение конфликта

• Фридрих Мерц критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за слишком большую задержку с поставкой вооружений Киеву. Он выступает за снятие ограничение на удары по России и отправку на Украину дальнобойных ракет Taurus.

• По признанию самого Мерца, он передал бы ракеты Украине при условии, что решение о снятии ограничения на дальнобойность оружия поддержат Франция и Великобритания. Политик также намерен в случае победы на выборах в Германии вернуть обязательную службу в армии.

Факт 4. Связан с американской компанией BlackRock

• С 2016 по 2020 год Мерц председательствовал в наблюдательном совете немецкого отделения компании BlackRock и лоббировал ее интересы в Германии, на чем заработал немалую часть своего состояния, но вынужден был покинуть пост ради возвращения в политику. BlackRock — крупнейшая американская инвестиционная компания, основной держатель долговых обязательств Киева и украинских активов, которая имеет неоднозначную репутацию.

• В 2018 году компанию обвинили в махинациях с налогами, с помощью которых банки похищали средства госбюджета в крупных размерах. Мерц на тот момент выступал представителем немецкого отделения и заявлял о сотрудничестве с властями в расследовании.

Факт 5. Придерживается ужесточения миграционной политики

• Фридрих Мерц выступает за реформу социальной помощи. Программа партии предполагает сокращение пособий неимущих и неработающих, включая беженцев с Украины, и принуждение работоспособных к трудоустройству даже в том случае, если для этого им придется переезжать в другой город. В случае отказа предусмотрено лишение пособий.

• Мерц намерен принять жесткие меры для ограничения нелегальной миграции. При этом он поддерживает приток квалифицированных работников на немецкий рынок труда, предлагает упростить признание иностранных дипломов и создать единый цифровой центр, где зарубежные специалисты смогут найти работу, проверить соответствие требованиям к въезду, получить помощь в оформлении документов и получении легального статуса пребывания в Германии.

Факт 6. Продвигает спорную климатическую повестку

• Для достижения углеродной нейтральности Мерц предлагает усилить уже существующий инструмент — налог на выбросы от сжигаемого ископаемого топлива, который оплачивают жители Германии. Политик считает, что размер такого налога в ближайшие годы должен вырасти.

• Он также утверждает, что будущее страны за водородной энергетикой и электромобилями, но при этом выступает против запрета на дизельный и бензиновый транспорт.

• Партия Мерца также намерена возобновить работу атомных электростанций, которые были остановлены в Германии в 2023 году. Сам политик считает, что следует делать акцент не на зеленых инициативах, а на экономически эффективных технологиях.

Факт 7. Поддерживает сохранение «долгового тормоза»

• Лидер ХДС выступил против реформирования «долгового тормоза», который ограничивает государственный дефицит до 0,35% от ВВП, и считает, что правильный экономический подход не потребует увеличения госдолга для восстановления экономики и обороноспособности Германии.

• Мерц предлагает снизить подоходный налог и на четверть сократить ставку корпоративного налога. По его мнению, вместе с сокращением социальных льгот, которые подтолкнут людей к трудоустройству, такие меры помогут Германии выйти из экономического кризиса.