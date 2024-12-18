Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт

Лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) выдвинули в качестве кандидата на выборах канцлера ФРГ, которые пройдут в феврале 2025 года. Политик, покинувшая Левую партию из-за разногласий, а потом оттеснившая своих прежних соратников на выборах, считается пророссийским кандидатом. «Известия» рассказывают, что известно о Саре Вагенкнехт.

Факт 1. В немецкой прессе известна как «сталинистка»

• Сара Вагенкнехт хорошо знает русский язык, поскольку родилась в ГДР, а в школьные годы даже состояла в «Союзе свободной немецкой молодежи» (аналог пионерии. — Ред.). Она читала Карла Маркса, увлекалась идеями коммунизма и надеялась спасти «социалистическую Германию». Ей исполнилось 19 лет, когда пала Берлинская стена и были объединены ГДР и ФРГ. Это событие, по словам биографов, стало для нее проявлением «контрреволюции» и личной неудачей.

• Вся политическая карьера Сары Вагенкнехт строилась в партиях левого толка, а увлечение коммунизмом сказалось на ее научных предпочтениях: политик изучала философию в университете Гронингена в Нидерландах и защитила докторскую диссертацию по политической экономии.

• Сару Вагенкнехт считают пророссийским политиком, потому что она выступает против санкций в отношении России, хотя обоснование этой позиции вполне прагматическое: экономические ограничения лишили Германию энергоносителей и не дали ничего взамен. Она продвигает прекращение помощи Украине и начало мирных переговоров, из-за чего стала одним из самых ненавистных немецких политиков для Киева.

Факт 2. Выступает против «политики гостеприимства»

• Политик запомнилась резкой критикой в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сняла ограничения на прием сирийских беженцев. Вагенкнехт родилась в семье немки и иранского студента, в детстве ее травили из-за неевропейской внешности. Но история семьи и левые взгляды не помешали ей выступить против миграции беженцев в ФРГ.

• По мнению Вагенкнехт, непропорциональное количество беженцев «перегружает общество»: не должно быть районов, где местные жители составляют меньшинство, заявляет она. Политик также считает, что население страдает от миграционной политики властей, поскольку приток дешевой рабочей силы держит заработную плату для немцев на низком уровне. Позиция в вопросе миграции сблизила ее с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) и позволила привлечь дополнительный электорат, поскольку постоянный приток беженцев стал одним из наиболее острых вопросов в немецком обществе.

Факт 3. Не поддерживает климатический экстремизм и «культуру вовлеченности»

• Сара Вагенкнехт раскритиковала экоактивистское движение «Пятницы ради будущего», вдохновленное Гретой Тунберг. По мнению политика, сторонниками зеленой повестки является привилегированный класс городских жителей, которые могут позволить себе органические продукты и электрокары. Между тем жители сельской местности зарабатывают не так много и ездят на бензиновых двигателях. Для них дополнительная нагрузка в €40–50 — налог на выбросы углекислого газа — является существенной, заявляет политик.

• Противники Сары Вагенкнехт обвиняют ее в популизме и выступлении против меньшинств, из-за того что она голосовала против законопроекта об упрощении смены юридического пола, принятого немецким парламентом в начале 2024 года. Политик тогда заявила, что закон «превращает родителей и детей в подопытных кроликов для идеологии, которая приносит пользу только фармацевтическому лобби».

Факт 4. Проигнорировала речь Зеленского в бундестаге

• Партия Сары Вагенкнехт и «Альтернатива для Германии» бойкотировали июньскую речь президента Украины Владимира Зеленского (полномочия истекли в мае 2024 года) в немецком бундестаге. Обе партии выступают против военной поддержки Киева. В заявлении Вагенкнехт было сказано о том, что Зеленский способствует эскалации и риску ядерного конфликта для всей Европы, а потому «его не следует чествовать».

• Сара Вагенкнехт и ранее выступала за объективный взгляд на ситуацию на Украине и мирное урегулирование кризиса: по ее мнению, «без компромиссов окончить этот конфликт не удастся». Она также не приветствует размещение американских ракет на территории Германии, которые могут сделать страну возможной целью удара со стороны России (подробно о милитаризации Евросоюза и перемещении американского вооружения мы писали здесь).

Факт 5. Быстро набрала популярность

• Благодаря хладнокровию, молодости, блестящему анализу и риторике, Сара Вагенкнехт завоевала популярность в обществе. В 2023 году она создала новое политическое объединение, которое назвала «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». На региональных выборах в сентябре 2024 года новая партия заняла уверенное третье место.

• В западной прессе Сару Вагенкнехт назвали «медийным феноменом». Заявления о том, что она выступает против вакцинации от COVID-19 и обязательного ношения масок, привлекли на ее сторону «антипрививочников», а социалистическая направленность в сочетании с консерватизмом помогла сплотить тех, кто поддерживал правые взгляды на климат и миграцию, но не хотел ассоциироваться с националистами, каковыми считают сторонников правой АдГ.

• Новый политический альянс не только оттянул часть голосов АдГ, но и побудил к активности ту часть избирателей, которая раньше не могла найти выразителя своих взглядов на политическом поле Германии — представителей рабочего класса.