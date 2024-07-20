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К чему приведет милитаризация Евросоюза. Детали

Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за «реальной угрозы России»
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на второй пятилетний срок. В своей инаугурационной речи она пообещала превратить ЕС в оборонный союз: учредить должность еврокомиссара по обороне, создать общую европейскую систему ПВО, увеличить число офицеров береговой и пограничной охраны в три раза — до 30 тыс. человек. При этом заявления о необходимости милитаризации звучали и ранее от других европейских представителей власти. «Известия» разбирают, на что нацелены такие инициативы и к чему они приведут.

Европейская оборона

• В рамках своей оборонной инициативы фон дер Ляйен также пообещала создать Европейский оборонный фонд, который предполагает инвестирование в технологии морской, наземной, воздушной, космической сфер и кибербезопасность, а также европейский противовоздушный щит. На чьи плечи лягут эти инвестиции, пока вопрос. Будут ли это все члены союза или большая часть ответственности вновь окажется на странах с самой стабильной экономикой — в любом случае, это еще один удар по национальным суверенитетам. Правительствам оставили лишь право распоряжаться своими войсками, их дислокацией и разрабатывать свои оборонные доктрины.

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• В начале этого года из Италии доносились голоса о необходимости создать единую европейскую армию. Эту инициативу предсказуемо раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что такие формирования будут дублировать функции альянса.

• В экспертном сообществе отмечают, что отношение США и НАТО к милитаристским стремлениям европейцев будет зависеть от того, пойдет ли этот процесс в рамках НАТО или нет. Если да, то Вашингтон поддержит эту инициативу и будет способствовать ее реализации, чтобы переложить финансовое бремя сдерживания России и поддержки Украины на Европу. Если же оборонная инициатива фон дер Ляйен будет реализована вне НАТО, то это может стать проблемой для США, так как качественная оборона усилит политическую субъектность ЕС.

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• Главные интересанты милитаризации — европейская элита: номенклатура, бюрократия. За счет этой инициативы европейская верхушка даст импульс к развитию некоторых своих экономик и позволит усилить военную помощь Украине. Прежде всего, дополнительные госзаказы получат крупнейшие оружейные предприятия Европы. Однако и бюджетам потребуются дополнительные средства. Ответственность за их пополнение вновь ляжет на рядовых европейцев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уже призвал повысить оборонный бюджет страны на следующий год.

Причины и последствия милитаризации

•- Нельзя отрицать вероятность того, что укрепление обороны помимо заявляемого фактора сдерживания России и помощи Украине может быть направлено на желание Германии сбросить навязанное военное присутствие США на территории страны, которое насколько велико, что его называют оккупационным. Как пояснял в 2023 году президент России Владимир Путин, этот термин недалек от истины, так как военный контингент США находится в Германии с 1945 года. Сегодня в Германии около 40 американских военных баз и от 29 до 35 тыс. личного состава. И, хотя размещение военных идет от имени НАТО, по факту оплачивает его сам Берлин за счет ежегодных взносов из госбюджета. Согласно принятому бюджету, в этом году отчисления впервые достигнут требуемых НАТО 2% ВВП — около €71,8 млрд.

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Вашингтон делает еще один шаг в сторону эскалации

• Помимо этого, недавно стало известно об усилении американского присутствия в США: 10 июля Вашингтон и Берлин анонсировали размещение в ФРГ дальнобойных ударных систем США, которые будут включать зенитные системы SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Размещение запланировано на 2026 год. В Германии отметили, что это решение принято в связи с тем, что «Россия невероятно вооружилась», однако в бундестаге также есть мнение, что это, наоборот, вызовет эскалацию российско-украинского конфликта.

• В то же время эксперты отмечают, что на создание сильной армии и хорошей обороны необходим не один десяток лет и огромные капиталовложения, и сложно предсказать, как за это время будет меняться вектор европейской политики. Мысль об укреплении обороны ЕС высказывала еще Ангела Меркель в бытность канцлером ФРГ в 2018 году. Она считала, что это усилит сплоченность стран-членов и усилит геополитическую роль союза. Недавние заявления фон дер Ляйен оцениваются как отсылка к позиции Меркель и популистский шаг на фоне усиления правых в Европарламенте.

• В России, в свою очередь, отмечают, что настрой ЕС на милитаризацию и конфронтацию вынуждает Москву конфигурировать внешний политический подход соответствующим образом. При этом в Кремле еще раз подчеркнули, что Россия не представляет угрозы для Европы. Однако российский президент Владимир Путин еще в июне предупреждал, что в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности Москва ответит зеркально. Когда Вашингтон анонсировал появление своего оружия в ФРГ, в МИДе пообещали спокойно подготовить военный ответ. Россия также не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением.

При подготовке материала «Известия» общались с:

  • Политологом Константином Блохиным;
  • Политологом Алексеем Мартыновым
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