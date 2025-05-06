Бундестаг со второго раза избрал Мерца канцлером ФРГ

Бундестаг во втором туре голосования во вторник, 6 мая, избрал лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца канцлером ФРГ. Об этом сообщило издание Tagesschau.

«Фридрих Мерц был избран федеральным канцлером со второй попытки. Лидер ХДС получил 325 голосов при необходимых 316 для получения большинства. В первом туре он потерпел неудачу», — уточнили в материале.

Отмечается, что в первом туре голосования Мерцу не удалось набрать нужное количество голосов.

Ранее в этот день Фридрих Мерц не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. За его кандидатуру отдали голоса 310 членов парламента, против проголосовали 307 человек, еще трое воздержались.