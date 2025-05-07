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Захарова указала на отсутствие влияния перестановок в правительстве ФРГ на РФ

Захарова указала на отсутствие влияния перестановок в правительстве ФРГ на РФ

Захарова: перемена лиц в правительстве ФРГ не сыграет роли для России
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Избрание Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ и последующие в связи с этим перемены в немецком правительстве не сыграют никакой роли для России. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «РИА Новости».

«За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом олимпе существенной роли не играет», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Москва готова к любому варианту развития событий в отношениях с Берлином.

Она также добавила, что даже в связи с началом формирования нового правительства в ФРГ у России нет ожиданий, что отношения между странами могут улучшиться после всех русофобских заявлений, сказанных в бундестаге. Как подчеркнула представитель МИД РФ, «Россия готова к любому развитию событий».

ДоппельМерц: Лидера ХДС избрали канцлером со второй попытки
Впервые в истории Германии провалился первый тур выборов главы правительства

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Мерца новым канцлером ФРГ. Так как в первом туре голосования он не смог набрать достаточного количества голосов для избрания главой государства, его назначили новым канцлером лишь со второго раза.

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