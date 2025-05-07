В МИДе заявили о разрушении отношений Москвы и Берлина практически до основания

Даже в связи с началом формирования нового правительства в ФРГ у России нет ожиданий, что отношения между странами могут улучшиться после всех русофобских заявлений, сказанных в бундестаге. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится», — сказала она «РИА Новости».

Захарова добавила, что действия правительства бывшего канцлера Олафа Шольца разрушили российско-германские отношения «практически до основания», поэтому обострять в них нечего. Она также подчеркнула, что РФ готова к любому развитию событий после выборов нового канцлера в Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. Так как в первом туре голосования он не смог набрать достаточного количества голосов для избрания главой государства, его назначили новым канцлером лишь со второго раза.