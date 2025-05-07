К чему приведет избрание Мерца канцлером лишь со второй попытки? Разбор

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц избран канцлером Германии. Он смог набрать необходимое количество голосов в бундестаге только по итогам второго раунда. Так он стал первым в истории ФРГ кандидатом, которого правящая коалиция не смогла утвердить с первой попытки. Как Германия едва не столкнулась с острейшим политическим кризисом и к чему приведет заминка в голосовании — в материале «Известий».

Как провалился первый тур

• Первоначально голосование по утверждению Фридриха Мерца десятым канцлером ФРГ казалось простой формальностью. За день до этого ХДС/ХСС и СДПГ заключили коалиционное соглашение о формировании правительства. Коалиция получила 328 мандатов в 630-местном парламенте, в котором для принятия решений достаточно 316 голосов. Ожидалось, что все участники коалиции выполнят свои обязательства и поддержат Мерца в тайном голосовании.

• Однако 18 депутатов от ХДС/ХСС и СДПГ, чьи имена вероятно останутся неизвестными, решили не голосовать за Мерца. Это говорит о том, что они в целом поддерживают пункты подписанного коалиционного соглашения, но при этом выступили против личности потенциального канцлера. Недовольство им как среди социал-демократов, так и консерваторов действительно есть, и оно проявилось именно в тот момент, когда важнее всего было проявить партийную дисциплину.

Почему Мерца не поддержали

• Избирателям остается гадать, кто именно нарушил договоренности, которые привели к исторической заминке. Меньше всего подозрений должно лечь на СДПГ — для нее участие в коалиции после неудачного канцлерства Олафа Шольца является большим успехом. Играть с огнем в ситуации, когда после выборов партия лишилась трети мест, для нее недопустимо. Потому в первую очередь Мерцу стоит винить в провале собственных однопартийцев, которых он мог подвести отступлением от некоторых принципов партии, таких как отказ от наращивания госдолга и запрет на сотрудничество с «Альтернативой для Германии» (АдГ).

• Эксперты допускают, что к столь драматичному исходу голосования могла привести и чистая случайность. Конкретно против Мерца проголосовали всего пять его соратников (при условии, что против голосовали и все оппозиционные партии), трое воздержалось, один бюллетень был признан недействительным, еще девять депутатов вовсе не отдали свой голос. Кто-то из них вполне мог посчитать, что его голос не повлияет на итоги голосования, и потому отказался от активной поддержки Мерца.

Как в итоге выбрали Мерца

• После провала первого тура во фракциях началась дискуссия о том, когда проводить второй тур. Конституция ФРГ предусматривает, что его необходимо организовать в течение 14 дней после первого. Поначалу депутаты склонялись к тому, чтобы не проводить повторное голосование сразу же, а выждать хотя бы день или вовсе отложить его на конец недели.

• Провести следующий тур все-таки было решено во второй половине вторника, 6 мая. В этот раз Мерц получил необходимое количество голосов — его поддержали 325 депутатов бундестага (необходимый минимум — 316 голосов). Еще один голосовавший воздержался, три бюллетеня были испорчены, 289 представителей оппозиции проголосовали против 69-летнего политика.

• Итоги голосования показали, что правящая коалиция смогла своими силами добиться избрания Мерца и все-таки запустить процесс формирования правительства. Непосредственно перед вторым туром ходили разговоры, что небольшие фракции «Зеленых» или даже «Левых» окажут поддержку Мерцу, однако их лидеры опровергли такую возможность и в итоге не добавили ему лишних голосов.

Как произошедшее повлияет на АдГ

• Для АдГ возникшая ситуация с проваленным первым туром стала неожиданным подарком. Совсем недавно эта партия была признана правоэкстремистской организацией, что сделало ее дальнейшую судьбу довольно неопределенной (подробнее об этом мы писали здесь). Но теперь это затмила неудача мейнстримных партий, которые уже шесть месяцев не могут сформировать работающее правительство. Это обстоятельство непременно прибавит АдГ симпатий уставшего электората, который уже вывел партию на первое место в общественных опросах.

• АдГ по горячим следам попыталась выжать максимум пользы для себя из возникшего политического кризиса. Сопредседатель Алис Вайдель призвала Мерца не только отказаться от притязаний на пост канцлера, но и провести новые выборы. Для партии, которая по популярности среди избирателей находится на первом месте, это был бы оптимальный сценарий. Добиться в итоге этого не удалось, но у главной оппозиционной силы на ближайшие четыре года всегда будет повод обвинить правящую коалицию в слабости и неспособности сплотить даже собственные ряды.

• Следующая возможность для оказания давления на правящую коалицию возникнет примерно через 100 дней, когда будут подведены первые итоги правления Мерца. Если ему удастся добиться ощутимых результатов и претворить в жизнь обещанную повестку, то история с заминкой при избрании канцлером не получит продолжения. Но если ХДС/ХСС и СДПГ снова не смогут договориться по ключевым вопросам, распад их коалиции и очередные выборы станут вопросом времени.

Причины нестабильности в Германии

• Последние несколько лет в ФРГ наблюдается резкий экономический спад. После пандемии страна так и не вышла на показатели 2019 года — свою роль сыграли санкции Евросоюза против России и крах зеленой политики. Все это привело к деиндустриализации, падению производства, банкротствам, и, как следствие — росту безработицы и социальной нестабильности.

• Помимо этого, традиционные народные партии — ХДС, СДПГ — больше не представляют интересы населения, и это стало одной из причин роста популярности «Альтернативы для Германии». Политические элиты продолжают наращивать градус военной риторики, при этом интересы населения сосредоточены внутри страны: на ценах на бензин, на стоимости электроэнергии и пр. В условиях экономической нестабильности симпатии естественным образом перетекают к национально ориентированным правым партиям.

• Еще одна тенденция, которую наблюдают в экспертном сообществе — постепенное ослабление фигуры лидера ФРГ. После ухода канцлера Ангелы Меркель каждый новый лидер оказывается слабее предыдущего. Так, Мерц начинает работу канцлера на еще более слабом фундаменте, чем не отличившийся политической волей Шольц — тот все-таки был избран без заминки. Не в последнюю очередь это связано с тем, что сформированная по итогам парламентских выборов правящая коалиция фактически представляет собой объединение против АдГ, занявшей по итогам выборов второе место. А многие из предвыборных обещаний останутся нереализованными, — например, голосование явно показало, что население беспокоит проблема мигрантов, но новый канцлер прямо обещает «оставаться свободной, либеральной страной» и не ужесточать политику в их отношении. В экспертном сообществе отмечают, что политические элиты в Германии более не считают нужным учитывать мнение населения, что было немыслимо еще 20 лет назад.

• В Евросоюзе сейчас идет борьба за лидерство, но проблема в том, что практически никто не может предложить достойного кандидата на эту роль. Президент Франции Эммануэль Макрон явно имеет лидерские амбиции, однако его собственная власть не прочна. Здесь наблюдается схожесть германской и французской политико-экономических моделей.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: