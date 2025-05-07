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«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Авиакомпания «Аэрофлот» может отменить или объединить некоторые рейсы на фоне временных ограничений на прием и вылет самолетов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что в случае отмены пассажирам предложат перебронировать билеты на другие рейсы при наличии свободных мест либо полный возврат стоимости.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что этой ночью часть бортов «Аэрофлота» была перенаправлена на запасные аэродромы. Некоторые рейсы, как указывается, были задержаны на вылет.

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Шереметьево ввели в 01:00 мск. В 04:07 они были сняты, однако 18 минут спустя были введены повторно. Окончательно ограничения отменили в 05:30 мск.

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