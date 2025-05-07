Временные ограничения сняты с московского аэропорта Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сняты введенные ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом 7 мая заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Шереметьево в 05:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

О введении временных ограничений в московском аэропорту Шереметьево стало известно ранее этот день. Уточнялось, что меры были введены с 04:25 мск.