Временные ограничения ввели в аэропорту Казани и московском Шереметьево

В аэропорту Казани и московском Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артемом Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD). <...> Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:25 мск вновь введены в аэропорту Шереметьево», — говорится в его сообщениях в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Представитель Росавиации ранее в этот день уже сообщал о введении в столичном аэропорту Шереметьево c 01:00 мск временных ограничительных мер на работу, которые были сняты в 04:07.