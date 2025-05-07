В московском аэропорту Шереметьево введены ограничения на работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1:00 мск введены также в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Кореняко 6 мая сообщил, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:03 мск. Позже, в 22:52 мск, он сообщил, что эти ограничения сняли.