В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняты временные ограничения

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Кореняко сообщил 6 мая, что временные ограничения на работу аэропорта в Сочи ввели в 22:03 мск. Позже стало известно, что их сняли в 22:52 мск.