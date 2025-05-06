В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Сочи в 22:52 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Он уточнил, что для работников аэропорта приоритетом является безопасность пассажиров, поэтому были введены ограничения.
Кореняко в этот же день сообщил, что временные ограничения на работу аэропорта в Сочи ввели в 22:03 мск.