Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:03 мск введены в аэропорту Сочи (код ИКАО: URSS)», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
В этот же день Кореняко сообщил, что с 18:19 мск такие ограничения были введены также в московских аэропортах Внуково и Домодедово.