Временные ограничения полетов ввели в аэропортах Внуково и Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом 6 мая рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:19 мск введены также в аэропортах Внуково и Домодедово», — говорится в его Telegram-канале.

В этот же день временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Жуковский. Ограничения коснулись и аэропортов Калуги, Тамбова, Ярославля.